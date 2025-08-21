Qué películas ver hoy jueves en televisión: de una aclamada comedia romántica a un taquillazo de acción de Liam Neeson y Monica Bellucci

La oferta para este 21 de agosto también incluye una comedia que fue un éxito en taquilla

El cine es el séptimo arte y también una opción de entretenimiento más. Millones de personas invierten en él cientos de horas al año y mucho dinero. Hay algo mágico que atrapa y que conmueve. Especialmente si acudimos a las salas. Allí vivimos la experiencia completa y disfrutamos de los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, cada vez es más común que veamos películas desde casa. Es un tendencia que comenzó en los 80 con los primeros videoclubs y la llegada a los hogares de los primeros reproductores de VHS y Betamax.

Ahora todo ha cambiado con la llegada de las plataformas de streaming. En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ Filmin encontramos una gran variedad de contenidos a la carta para ver desde la comodidad del hogar. Sin embargo, para poder acceder a ellos es necesario pagar una cuota mensual de entre 15 y 20 euros por plataforma (dependiendo del servicio).

Sin embargo, ver cine de manera gratuita es posible gracias a los canales de televisión en abierto. Ofrecen en su parrilla películas para atraer audiencia. Algunas de ellas son muy buenas. Por ejemplo, de cara a este jueves 21 de agosto los espectadores podrán ver el western 'Mil maneras de moder el polvo' o la cinta española 'Thi Mai, rumbo a Vietnam'. Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis:

BeMad 13.40 horas ¿Cómo sabes si..?

Año: 2010

Dirección: James L. Brooks

Reparto: Jack Nicholson, Reese Witherspoon, Owen Wilson, Paul Rudd, Kathryn Hahn, Shelley Conn, Teyonah Parris, Molly Price, Mark Linn-Baker, Lenny Venito, Domenick Lombardozzi, John Tormey, Ron McLarty, Tony Shalhoub, Dean Norris

Sinopsis: Lisa Jorgenson es una joven atleta de 31 años que está convencida de que su vida sentimental es un fracaso. Pero, inesperadamente, se verá envuelta en un divertido triángulo amoroso con George, un ejecutivo en plena crisis, y Matty, un jugador de béisbol profesional. ¿Por cuál de los dos se decidirá? ¿Cómo saber qué es el amor verdadero?

BeMad 20.56 horas R3sacón

Año: 2013

Dirección: Todd Phillips

Reparto: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Ken Jeong, John Goodman, Melissa McCarthy, Jeffrey Tambor, Heather Graham, Mike Epps, Sasha Barrese, Jamie Chung, Sondra Currie, Gillian Vigman, Oliver Cooper

Sinopsis: Tras la inesperada muerte de su padre, Alan es llevado por sus amigos Phil, Stu y Doug un centro especializado para que mejore. Esta vez no hay boda ni fiesta de despedida ¿Qué puede ir mal? Pues que cuando estos chicos salen a la carretera, y sobre todo cuando aparece Chow... la suerte está echada. Tercera entrega de la franquicia iniciada en 2009 con 'Resacón en Las Vegas'.

LaSexta 22.45 horas La memoria de un asesino

Año: 2022

Dirección: Martin Campbell

Reparto: Liam Neeson, Monica Bellucci, Ray Stevenson, Guy Pearce, Louis Mandylor, Stella Stocker, Ray Fearon, Lee Boardman, Taj Atwal, Antonio Jaramillo, Natalie Anderson, Harold Torres

Sinopsis: Un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal... Remake de la película belga «De zaak alzheimer»

Otras películas para ver gratis en televisión

- 'El sabor de la venganza'. La 2. 11.05 horas

- 'Aeropuerto 75'. TRECE. 14.45 horas

- 'Una noche de venganza'. BeMad. 17.43 horas

- 'Sombras en el rancho'. TRECE. 18.50 horas

- 'Ali y Ava'. La 2. 22.00 horas

- 'Mil maneras de morder el polvo'. Paramount Channel. 22.00 horas

- 'Thi Mai, rumbo a Vietnam'. La 1. 22.55 horas

- 'La embosacada'. FDF. 22.55 horas

