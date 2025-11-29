Qué películas ver hoy domingo en televisión: de un thriller carcelario de Miguel Herrán a una de las cintas más clásicas de la historia con Robert Redford y Meryl Streep

La oferta para este 29 de noviembre incluye también cine de acción de Liam Neeson y otros géneros para todos los miembros de la familia

El cine es una de las formas de entretenimiento más habituales que tenemos las personas para romper la rutina del día a día. Si queremos vivir una experiencia inmersiva viendo una película acudimos a las salas. Allí disfrutamos los últimos estrenos que ofrece la taquilla. La pantalla, el sonido, las butacas, la oscuridad de la sala, el olor a palomitas...Es una sensación que admite pocas comparaciones.

No obstante, la gran mayoría de los espectadores sson realmente críticos con el alto precio de las entradas. Por ello, las salas cadas vez están más vacias, ya que, para muchos, les han empujado a ver cine desde casa. No es algo nuevo. En absoluto. Sí que es cierto que, de un tiempo a esta parte, es mucho más común. Quizá las plataformas de streaming tienen mucha responsabilidad.

En Netflix, Prime Video, Max (HBO), Disney+ o Filmin encontramos centenares de películas para ver a la carta desde la comodidad del hogar. Además, podemos descargar estas aplicaciones en nuestro smartphone por lo que podemos disfrutarlas en cualquier parte. El precio de cada uno de estos servicios es de entre 15 y 20 euros mensuales. Un dispendio que, con la realidad económica actual, no todo el mundo puede permitirse.

La 1 22.00 horas Modelo 77

Año: 2022

Dirección: Alberto Rodríguez

Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez , Jesús Carroza, Catalina Sopelana, Xavi Sáez, Fernando Tejero

Sinopsis: Manuel es un joven contable encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco que se enfrenta a una pena desmesurada. Junto a Pino, su compañero de celda se une a la COPEL (Coordinadora de Presos Españoles en Lucha), un colectivo que lucha por los derechos de los presos comunes y por la amnistía.

La 1 17.45 horas Memorias de África

Año: 1985

Dirección: Sydney Pollack

Reparto: Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, Joseph Thiaka, Stephen Kinyanjui, Meryl Streep, Michael Kitchen, Michael Gough, Suzanna Hamilton, Mike Bugara

Sinopsis: Karen se casa por dinero con el barón Bror Blixen-Finecke, convirtiéndose en baronesa y dueña de una granja en Kenia. Aunque intenta que su matrimonio funcione, este llega a su fin cuando se entera de que su marido le ha contagiado la sífilis. Sin embargo, lejos de abandonar África, Karen luchará por su plantación y también por su verdadero amor, el cazador británico Denys Finch Hatton.

Neox 17:30 horas Mars Attacks!

Año: 1996

Dirección: Tim Burton

Reparto: Lisa Marie , Annette Bening, Glenn Close, Jack Nicholson , Danny DeVito, Natalie Portman, Rod Steiger, Sarah Jessica Parker, Martin Short , Michael J. Fox , Pierce Brosnan, Tom Jones, Lukas Haas, Jim Brown

Sinopsis: Unas naves espaciales con extraños seres verdes llegan a la Tierra. Los humanos están encantados con los nuevos visitantes y desde distintos puntos del planeta se preparan para darles la bienvenida. La plana mayor del ejecutivo estadounidense, encabezada por el presidente Dale, decide preparar una recepción de bienvenida. Todos los humanos de la Tierra verán alteradas sus vidas a partir del instante en que se descubre que los extraterrestres no vienen precisamente en son de paz.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'La estrella de fuego'. A Punt. 17.45 horas

- 'El Protector (The Marksman)'. BeMad. 15.39 horas

- 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Boing. 16.04 horas

- 'El caso Sloane'. Calle13. 17.26 horas

- 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. Cuatro. 15.30 horas

- 'La alegría de la Navidad'. Antena 3. 17.45 horas

- '12 días para regalar'. Antena 3. 16.00 horas

- 'Shrek, felices para siempre'. Boing. 18.28 horas

- 'Pitch black'. AXN Movies. 22.00 horas

- 'El especialista'. Trece. 22.00 horas

