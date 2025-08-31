Qué películas ver hoy domingo en televisión: de un taquillazo de Tom Hanks a una aclama cinta de Almodóvar con Antonio Banderas La oferta para este 31 de agosto también incluye una cinta de acción protagonizada por Angelina Jolie

El cine es una disciplina artística como la pintura o la literatura, pero cuenta con una faceta comercial muy importante. No deja de funcionar como una industria. Al final, es una opción de entretenimiento en la que muchas personas invierten tiempo y dinero. Por ejemplo, en acudir a las salas para ver los últimos estrenos que aparecen en taquilla. Sin embargo, también podemos disfrutar del cine desde casa. De hecho, cada vez lo hacemos más.

Con la llegada de las plataformas de streaming todo ha cambiado. Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin ofrecen una gran cantidad de contenidos a la carta para disfrutar en la comodidad del hogar. Eso sí, sus servicios tienen un coste. El precio por plataforma ronda los 10 y 20 euros. Es un dispendio que no todas las familias pueden permitirse.

La televisión en abierto sigue ofreciendo´cine en su parrilla películas. Es una gran alternativa para ver cine gratis. Además, los géneros y títulos suelen ser muy variados. Por ejemplo, este domingo, 31 de agosto, se emite 'Harry el fuerte' de Clint Eastwood, una de las películas de la saga 'Misión imposible' protagonizada por Tom Cruise o 'Coacción a un jurado' un clásico noventero de Demi Moore. Estos son algunos de los títulos más destacados para ver este domingo:

Cuatro 15.40 Naúfrago

Año: 2000

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Helen Hunt, Tom Hanks, Nick Searcy, Chris Noth

Sinopsis: Chuck Noland, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano. Tras cuatro años de lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

LaSexta 17.50 horas Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida

Año: 2003

Dirección: Jan de Bont

Reparto: Angelina Jolie, Gerard Butler, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Til Schweiger, Terence Yin, Ciarán Hinds, Chris Barrie, Simon Yam

Sinopsis: La intrépida Lara Croft viaja a un templo sumergido bajo el agua en busca de la legendaria «Caja de Pandora», pero antes de llegar, una banda de criminales chinos consigue apoderarse del preciado objeto. Lara tendrá que detenerlos antes de que lo usen con fines maléficos.

22.25 horas La 2 La ley del deseo

Año: 1987

Dirección: Pedro Almodóvar

Reparto: Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas, Miguel Molina, Fernando Guillén, Nacho Martínez, Bibiana Fernández, Helga Liné, Fernando Guillén Cuervo, Maruchi León, Agustín Almodóvar, Rossy de Palma, Manuela Velasco

Sinopsis: Pablo y Tina son dos hermanos, dedicados al mundo del espectáculo, que están marcados para siempre por la separación de sus padres y, sobre todo, por un oscuro secreto de Tina. Pablo, que malvive enamorado de Juan (Miguel Molina), conoce a Antonio (Antonio Banderas), pero entonces su vida se complicará aún más.

Otras películas para ver en televisión hoy

- 'Baywatch: Los vigilantes de la playa'. LaSexta. 15.30 horas

- 'Estación Termini'. El Toro TV. 16.00 horas

- 'Mi mujer perfecta'. Antena 3. 17.45 horas

- 'Men in Black'. BeMad. 17.59 horas

- 'Mi mujer perfecta'. Cuatro. 18.15 horas

- 'Algo que perder'. La 1. 19.15 horas

- 'Godzilla'. BeMad. 19.38 horas

- 'Equilibrium'. Paramount Network. 19.55 horas

- 'Algo que perder'. La Sexta. 21.35 horas

- 'Harry el fuerte'. Neox. 22.25 horas

- 'Coacción a un jurado'. La 1. 23.40 horas

