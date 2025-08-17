Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una romántica con Richard Gere a la cinta con más premios Oscars de la historia

A. Pedroche Domingo, 17 de agosto 2025, 00:44 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Una manera en la que el ser humano muestra sentimientos, emociones o ideas. También es un elemento que crea cultura popular. Todos conocemos frases, personajes o bandas sonoras que están presentes en nuestro día a día. Sin embargo, el cine funciona también como una industria de entretenimiento y mueve mucho dinero. Seguimos invirtiendo tiempo y recursos en acudir a las salas para ver los últimos estrenos. En los últimos años la manera de consumir películas ha dado un giro con la llegada de las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos a la carta. Podemos disfrutar de ellos en cualquier momento y desde varios dispositivos. A cambio hay que pagar una cuota mensual que ronda los 15 o 20 euros por plataforma y dependiendo de cada servicio. A día de hoy es un dispendio que hacen millones de personas, pero que no todo el mundo puede permitirse.

Acceder al cine se ha encarecido, pero todavía es posible disfrutar de grandes cintas sin pagar dinero gracias a la televisión. Los canales en abierto programan películas en su parrilla con la intención de atraer a la audiencia. Por ejemplo, este domingo 17 de agosto los espectadores podrán disfrutar de 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' dirigida por Peter Jackson, 'El ilusionista' protagonizado por Edward Norton o una cinta de superhéroes como 'Wonder Woman', entre otros. Estas son las mejores películas para ver este domingo:

La Sexta 15.30 horas Forrest Gump

Año: 1994

Dirección: Robert Zemeckis

Reparto: Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise, Haley Joel Osment, Mykelti Williamson, Rebecca Williams, Sam Anderson, Michael Conner Humphreys, Siobhan Fallon Hogan, Michael Burgess, Kirk Ward

Sinopsis: Forrest Gump sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny (Robin Wright), su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante en su vida.

Neox 15.30 horas El Señor de los Anillos: el retorno del Rey

Año: 2003

Dirección: Peter Jackson

Reparto: Viggo Mortensen, Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Miranda Otto, Ian Holm, Marton Csokas, Billy Boyd, Hugo Weaving, Dominic Monaghan, Karl Urban, David Wenham, Bernard Hill, John Noble

Sinopsis: Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Sauron se dispone a lanzar un ataque decisivo contra Gondor. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del Destino.

La 1 17.20 horas Otoño en Nueva York

Año: 2000

Dirección: Joan Chen

Reparto: Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Jill Hennessy, J.K. Simmons, Sam Trammell, Ranjit Chowdhry

Sinopsis: Will Keane es el propietario de uno de los restaurantes más famosos y prestigiosos de Nueva York. Su carisma y seguridad le convierten en un imán para las mujeres, con las que se relaciona sin comprometerse. Cuando conoce a la joven Charlotte Fielding, su pasión por la vida le hechiza de inmediato. Charlotte es una chica independiente y vital que pulveriza los prejuicios de Will sobre el amor y la vida. Sabedora de que debe vivir la vida al máximo, Charlotte le muestra a Will una impresionante capacidad de amar y le proporciona una visión que va más allá de su edad.

Otras películas para ver hoy en televisión

- 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos'. Cuatro. 15.40 horas

- 'Conexión Estambul'. Paramount Network. 16.25 horas

- 'El ilusionista'. La Sexta. 18.00 horas

- 'Desterrado'. Cuatro. 18.10 horas

- 'Dr. Nice. Dulces mentiras'. La 1. 19.00 horas

- 'La brújula dorada'. Neox. 20.00 horas

- 'Z, la ciudad perdida'. BeMad. 22.00 horas

- 'La brújula dorada'. La 1. 22.00 horas

- 'La punta del iceberg'. La 2. 22.25 horas

- 'Rambo III'. TRECE. 22.50 horas

