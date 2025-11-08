Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una oscarizada ficción histórica de Tarantino a una exitosa cinta de acción protagonizada por Keanu Reeves

La oferta para este 9 de noviembre es muy variada y ofrece grandes títulos

El cine es una de las formas de entretenimiento que más predomina en gran parte de la sociedad para escapar de la rutina del día a día. Durante unas horas, el séptimo arte es capaz de enmascarar todo aquello que nos rodea e imburinos en una historia que puede despertar un sinfin de emociones.

No obstante, desde hace un tiempo, la asistencia en las salas de cine ha bajado considerablemente. Es más, se ha normalizado que las personas acudan una o dos veces al año, ya que no tienen un hueco en la agenda para disfrutar de una buena película o simplemente escogen disfrutar del cine desde el confort del sofá.

Los canales de la televisión en abierto (TDT) siguen emitiendo grandes películas para el disfrute de sus espectadores cada día. De cara a este sábado 8 de noviembre, estos son algunos de los títulos más destacados:

AXN Movies 15:13 horas Malditos bastardos

Reparto: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender

Sinopsis: Durante la ocupación alemana en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, Shosanna huye de los nazis hacia París. En otro lugar de Europa, el teniente Aldo Raine organiza a un grupo de soldados para tomar represalias.

Dirección: Quentin Tarantino, 2009.

AXN Movies 07:18 horas 12 años de esclavitud

Reparto: Chiwetel Ejiofor, Dwight Henry, Kelsey Scott, Quvenzhané Wallis, Cameron Zeigler

Sinopsis: Solomon es drogado una noche de copas y se despierta secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. Aunque allí todos parecen desesperados, él decide no rendirse y esperar el momento oportuno para recuperar la libertad y volver junto a su familia.

Dirección: Steve McQueen, 2013.

Neox 15.30 horas John Wick

Reparto: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen

Sinopsis: John Wick es un asesino a sueldo retirado que vuelve a la acción después de que un jefe mafioso haya puesto precio a su cabeza y le haya robado todo lo que le quedaba tras la muerte de su esposa. Además, el sicario contratado para acabar con él es Marcus, un amigo y excompañero suyo que le recomendó que se apartara del mundo criminal.

Dirección: Chad Stahelski, David Leitch, 2014.

Be Mad 15:30 horas Operación Camarón

Reparto: Natalia de Molina, Carlos Librado, Manuel Pérez-Toro, Miren Ibarguren, Juanlu González, Manuel Burque, Julián López, Adelfa Calvo.

Sinopsis: Sebas, un policía novato y con aspecto de pringado, es elegido para una peligrosa misión: se tendrá que infiltrar como teclista en «Los Lolos» una agrupación de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local

Dirección: Carlos Therón, 2021.

À Punt 16:15 horas Jacknife

Reparto: Charles S. Dutton, Robert De Niro, Kathy Baker, Ed Harris, Sloane Shelton

Sinopsis: Dos veteranos de la guerra de Vietnam se reencuentran varios años después del conflicto. Sin embargo, el trauma persiste ya que uno de ellos culpa al otro de la muerte de un tercer compañero.

Director: David Hugh Jones, 1989.

Be Mad 20:49 horas Perfectos desconocidos

Reparto: Belen Rueda, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega, Dafne Fernández, Eduard Fernández, Pepón Nieto, Betariz Olivares, María Jesús Hoyos.

Sinopsis: En una cena entre cuatro parejas, que se conocen de toda la vida, se propone un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en voz alta los mensajes, y atender públicamente las llamadas, que reciban en sus móviles durante la cena.

Director: Álex de la Iglesia, 2017.

À Punt 17:55 horas Gerónimo, una leyenda

Reparto: Jason Patric, Gene Hackman, Robert Duvall, Wes Studi, Matt Damon, Rodney A. Grant, Kevin Tighe, Steve Reevis, Carlos Palomino.

Sinopsis: Contra su voluntad, los indios apaches han aceptado un tratado de paz con los Estados Unidos, por el cual son confinados en una reserva. Pero no todos ellos son capaces de aceptar esta situación y uno en particular, el famoso jefe guerrero Gerónimo, viendo que los blancos no cumplen con las promesas realizadas, huirá de la reserva al frente de poco más de 30 guerreros, poniendo en jaque durante años a toda la caballería americana.

Director: Walter Hill, 1993.

LA 1 22:00 Wonder Woman 1984

Reparto: Gal Gadot, Pedro Pascal , Kristen Wiig, Connie Nielsen , Chris Pine , Robin Wright.

Sinopsis: En 1984, en plena guerra fría, Diana Prince, conocida como Wonder Woman se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas.

Director: Patty Jenkins, 2020.

DARK 15:59 horas El exorcista

Reparto: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Linda Blair, Jason Miller.

Sinopsis: Una inocente niña de 12 años sufre un grave trastorno en su comportamiento, pero los médicos son incapaces de diagnosticar las causas. En realidad, está poseída por el demonio y solo un exorcismo puede sanarla.

Director: William Friedkin, 1973.

La 1 19:10 horas La isla de Nim

Reparto: Jodie Foster, Gerard Butler, Michael Carman, Abigail Breslin, Christopher James Baker.

Sinopsis: Nim y su padre son los únicos habitantes de una apartada y exótica isla. Nim sueña y vive fantásticas aventuras inspiradas en una serie de libros sobre el aventurero Alex Rover. Un día su padre queda atrapado en alta mar debido a una tormenta y Nim decide pedir ayuda al intrépido Rover. Lo que no sabe es que detrás de su héroe favorito se esconde una escritora agorafóbica y cobarde.

Director: Mark Levin, Jennifer Flackett, 2008.

