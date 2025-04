Qué películas ver hoy domingo en televisión: de Meryl Streep como Margaret Thatcher a la comedia romántica más icónica de Hugh Grant Los títulos para ver este 27 de abril en la pequeña pantalla también incluyen 'Soy leyenda', 'Pearl Harbor' o 'El indomable Will Hunting'

Los domingos son los días favoritos de la semana para acomodarse en el sofá o en el sillón y disfrutar de una buena sesión de palomitas e historias en pantalla que emocionen, tensen o den miedo. Es una forma perfecta para disfrutar al mismo tiempo que recargamos nuestra barra energética y afrontar el comienzo de semana de la mejor forma posible.

Ver qué hacen en los canales en abierto en la TDT puede ahorrar tiempo de navegar infinitamente en las plataformas de 'streaming' sin tomar ninguna decisión.

Estas son las películas que puedes ver este domingo 26 de abril en televisión:

El indomable Will Hunting

Selekt. 23:23 horas. Sinopsis: Will Hunting es un joven rebelde y carismático con una capacidad intelectual fuera de lo normal. Al igual que sus amigos, Will realiza trabajos mal pagados y pasa su tiempo libre en el bar, donde en ocasiones tiene problemas con la ley. Tras una pelea en el local, Will se ve obligado a ir a la cárcel. Su única esperanza es Sean Maguire, un profesor y terapeuta que queda asombrado de sus capacidades y problemas emocionales. Entre ellos empieza una conflictiva y extraña relación.

Director: Gus Van Sant, 1997

Intérpretes: Matt Damon, Robin Williams, Minnie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgard, Casey Affleck, Cole Hauser, Philip Williams, John Mighton, Rachel Majorowski

Una joven prometedora

TCM. 20.07 horas. Sinopsis: Todo el mundo decía que Cassie era una joven prometedora hasta que un misterioso suceso truncó su futuro. Pero nada en la vida de Cassie es lo que parece: es endiabladamente inteligente, seductoramente astuta y, por las noches, lleva una doble vida secreta. Ahora, un inesperado encuentro está a punto de brindarle la oportunidad de enmendar sus errores del pasado.

Directora: Emerald Fennell, 2020

Interpretes: Carey Mulligan, Laverne Cox, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Ray Nicholson

Érase una vez en América

TCM. 22 horas. Sinopsis: Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chico judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos como sea. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente. Pronto se convierten en unos importantes mafiosos, en los tiempos de la Ley Seca.

Director: Sergio Leone, 1984

Intérpretes: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weld, Burt Young, Joe Pesci, Danny Aiello, William Forsythe, James Hayden

La dama de hierro

Sundance TV. 14:59 horas. Sinopsis: Margaret Thatcher, exprimera ministra británica, tiene ya 80 años. A pesar de que su marido, Denis, falleció hace un par de años, la decisión de deshacerse finalmente de su ropa provoca en ella recuerdos convulsos

Director: Philip Lloyd, 2011

Intérpretes: Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head, Richard E. Grant, Roger Allam, Olivia Colman

Love Actually

AMC. 18:11 horas. Sinopsis: Ambientada en el Londres contemporáneo durante los dos meses anteriores a las fiestas de Navidad, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras que terminan en una. Desde la protagonizada por el primer ministro británico, pasando por la de una vieja estrella de rock o la de una fría directora de colegio.

Director: Richard Curtis, 2003

Intérpretes:Bill Nighy, Gregor Fisher, Rory MacGregor, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Emma Thompson, Lulu Popplewell, Kris Marshall, Heike Makatsch

Pearl Harbor

La 1. 17.30 horas. Sinopsis: Rafe y Danny son amigos desde la infancia. En 1940, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Rafe es enviado a Inglaterra, mientras que Danny y Evelyn, la novia de Rafe, son enviados a Hawái. Durante el conflicto, Rafe desaparece y es dado por muerto, lo que propicia un acercamiento entre su novia y su amigo.

Director: Michael Bay, 2017

Intérpretes: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, William Lee Scott, Greg Zola, Ewen Bremner, Alec Baldwin, Jaime King, Catherine Kellner, Jennifer Garner, Jon Voight, Cuba Gooding Jr., Michael Shannon, Matthew Davis, Mako

El equipo A

Cuatro. 15.40 horas. Sinopsis: El coronel Hannibal Smith es el líder del Equipo A, una unidad especial de veteranos de la guerra de Irak, antiguos soldados de las Fuerzas Especiales que fueron acusados de un crimen que no cometieron. Junto a él están Fénix, M. A. Barracus y Murdock. A todos ellos les persigue la capitana Charisa, una antigua novia de Fénix.

Director: Joe Carnahan, 2010

Intérpretes: Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, Quinton 'Rampage' Jackson, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Gerald McRaney, Henry Czerny, Yul Vazquez, Brian Bloom, Maury Sterling, Terry Chen, Omari Hardwick, David Hugghins, Jacob Blair

Soy leyenda

Canal Hollywood. 22.00 horas. Sinopsis: Robert Neville es el último hombre vivo en la Tierra, aunque no está solo. Los otros hombres, mujeres y niños se han convertido en vampiros, y están todos sedientos de su sangre. Robert trata de encontrar una cura durante el día, cuando los infectados duermen.

Director: Francis Lawrence, 2007

Intérpretes: Will Smith, Alice Braga, Salli Richardson-Whitfield, Paradox Pollack, Charlie Tahan, Willow Smith, Darrell Foster, Emma Thompson

La niebla de Stephen King

BeMad. 22.07 horas. Sinopsis: En un pequeño pueblo de Maine, estalla de repente una violenta tormenta que termina tan bruscamente como comenzó. Entonces aparece una espesa niebla que va atrapando a la gente en sus hogares.

Director: Frank Darabont,, 2007

Intérpretes: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Frances Sternhagen, Nathan Gamble, Alexa Davalos

