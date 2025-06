Qué películas ver hoy domingo en televisión: de dos taquillazos con Julia Roberts a Penélope Cruz con 'Ferrari'

Marta Palacios Valencia Domingo, 8 de junio 2025, 00:45 Comenta Compartir

Julia Roberts, Clive Owen, Penélope Cruz, Emily Blunt, Robert Redford, Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman serán sólo algunas de las estrellas de Hollywood que protagonizarán las películas de la cartelera para este domingo, 8 de junio. Y es que, tanto los canales de la TDT como los de la televisión por cable ofrecen multitud de títulos que van de la acción al thriller, pasando por la comedia, el suspense o el terror.

Consulta aquí algunos de los filmes que se emiten este domingo, 8 de junio en televisión:

Cuatro 17.50 h Duplicity

Año: 2009.

Dirección: Tony Gilroy.

Reparto: Julia Roberts, Clive Owen, Paul Giamatti, Tom Wilkinson, Tom McCarthy, Denis O'Hare, Kathleen Chalfant y Wayne Duvall.

Sinopsis: Claire Stenwick, exagente de la CIA, y Ray Koval, exagente del MI6, abandonan el mundo del espionaje para aprovecharse de la lucrativa guerra fría existente entre dos multinacionales rivales. Su misión es conseguir la fórmula para un producto que va a hacer ganar una auténtica fortuna a la empresa que la consiga primero.

La 1 de TVE 23.20 h Ferrari

Año: 2023.

Dirección: Michael Mann.

Reparto:Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey y Gabriel Leone.

Sinopsis: Verano de 1957. Detrás del espectáculo y el peligro de la Fórmula 1, el expiloto Enzo Ferrari está en crisis. La quiebra acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, levantaron hace diez años. Su inestable matrimonio se ve aún más fracturado por el dolor de la muerte de su único hijo. Ferrari lucha contra el reconocimiento de su otro hijo con Lina Lardi. La pasión de sus pilotos por ganar les lleva al límite. Todos sus destinos convergen en una carrera, la que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia, la icónica Mille Miglia.

Paramount 18.05 h La chica del tren

Año: 2016.

Dirección: Tate Taylor.

Reparto: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Luke Evans, Edgar Ramirez, Justin Theroux, Allison Janney, Lisa Kudrow, Laura Prepon y Lana Young.

Sinopsis: Rachel es una mujer devastada por su reciente divorcio que, cada mañana, de camino a su trabajo, se dedica a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que ve siempre desde el tren. Sin embargo, una de esas mañanas, Rachel es testigo de un impactante suceso y se ve involucrada en un misterio.

La 1 18.30 h Un paseo por el bosque

Año: 2015.

Dirección: Ken Kwapis.

Reparto: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Mary Steenburgen y Nick Offerman.

Sinopsis: Tras pasar dos décadas en Inglaterra, Bill Bryson regresa a los Estados Unidos con el fin de emprender la gran aventura de su vida. Se trata de escalar el sendero de los Apalaches y sus más de 3500 kilómetros de longitud, aunque para ello tenga que alejarse de su familia y de Catherine, su esposa. En este viaje cuenta con la ayuda de su viejo amigo Stephen Katz, quien, después de toda una vida confiando en su ingenio para escabullirse de sus deudas, es el único loco dispuesto a acompañarle en su espectacular viaje.

TCM 18.09 h Notting Hill

Año: 1999.

Dirección: Roger Mitchell.

Reparto: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe, Rhys Ifans, James Dreyfus, Dylan Moran, Roger Frost, Henry Goodman, Julian Rhind-Tutt y Lorelei King.

Sinopsis: William Thacker es el propietario de una tienda de libros de viajes en el barrio londinense de Notting Hill. Divorciado y un poco torpe, comparte piso con Spike, un joven algo patoso. El negocio no marcha bien, su compañero de piso es una pesadilla y su vida amorosa es sencillamente inexistente hasta que un día entra en su establecimiento Anna Scott, la estrella de Hollywood más glamurosa del momento.

Cosmo 15.12 h Million Dollar Baby

Ampliar Fotograma de la película 'Million Dollar Baby'.

Año: 2004.

Dirección: Clint Eastwood.

Reparto: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter, Lucia Rijker, Brían F. O'Byrne, Anthony Mackie, Margo Martindale y Riki Lindhome.

Sinopsis: Maggie Fitzgerald es una joven que quiere triunfar en el boxeo. Frankie Dunn es un entrenador que ha dirigido a algunos de los más grandes púgiles y que ahora regenta un gimnasio junto a su amigo Scrap, donde acaba conociendo a Maggie.

La 2 de TVE 22.30 h Invisibles

Año: 2020.

Dirección: Gracia Querejeta.

Reparto: Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo y Pedro Casablanc.

Sinopsis: Tres mujeres se reúnen cada jueves para dar un paseo matinal antes de acudir a sus puestos de trabajo. Lo que empezó siendo un compromiso entre ellas para obligarse a hacer deporte ha terminado por convertirse en una costumbre de la que procuran no prescindir. No porque esos paseos las mantengan en forma, sino porque es una ocasión para contarse lo que les sucede, lo que les preocupa. Unas veces están de acuerdo. Y muchas otras veces discrepan hasta la pelea. Porque Elsa, Julia y Amelia no se parecen en nada. Sus vidas personales son muy distintas y tampoco sus trabajos tienen nada que ver. Pero lo que de verdad las diferencia es el carácter. Elsa piensa que aún puede comerse el mundo. Julia no tiene ninguna ilusión que le anime los días. Y Amelia vive presa del terror a enfrentarse a la vida sola, sin el apoyo de una pareja.

Otras películas para ver este domingo

- 'Misión Imposible: Fallout'. Neox, a las 22.00 horas.

- 'REC II'. Dark, a las 22.39 horas.

- 'Los ángeles de Charlie'. Be Mad, a las 17.49 horas. Le sigue 'Los ángeles de Charlie: Al límite'.

- 'Le llaman Bodhi'. Neox, a las 17.35 horas.

- 'Matrix Reloaded'. Warner TV, a las 17.58 horas.

Temas

Televisión

Cine