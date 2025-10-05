Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una comedia romántica con Richard Gere y Jennifer López a un taquillazo de Will Smith

A. Pedroche Domingo, 5 de octubre 2025, 00:36 Comenta Compartir

El cine es el séptimo arte. Para muchas personas es su gran pasión. Es capaz de conseguir que nos evadamos de todo nuestro alrededor durante un par de horas, nos provoca emociones y nos hace reflexionar. Además, tiene un aura mágica. Sobre todo en las salas de cine. Allí vivimos una experiencia inmersiva con la película. Por ello seguimos acudiendo en masa para ver los grandes estrenos que ofrece la taquilla. Sin embargo, cada vez consumimos más películas desde casa. Lo que en los 80, los 90 e incluso principios de los 2000 se hacía de manera semanal con aquellas cintas que alquilábamos en los videoclubs se ha convertido en diario. Este cambio de tendencia solamente puede entenderse con las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Vide, Max, Disne+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para disfrutar a la carta desde la comodidad del hogar. Sin embargo, cada uno de estos servicios tiene un coste mensual de entre 10 y 20 euros. Es un gasto que no todo el mundo puede permitirse. En realidad, consumir cine no tiene que suponer grandes dispendios. La televisión en abierto emite películas a diario que se pueden ver gratis.

Los canales de la TDT programan cine en su parrilla para atraer audiencia. Los fines de semana suele haber más oferta. Por ejemplo, de cara a este domingo 5 de octubre los espectadores podrán disfrutar de la comedia romántica 'Planes de boda' con Matthew McConaughey, 'El corredor del laberinto: La cura mortal' o 'Toda la verdad' con Keanu Reeves como protagonista.

Estas son las mejores películas para ver hoy en televisión:

Neox 17.40 horas Soy leyenda

Año: 2007

Dirección: Francis Lawrence

Reparto: Will Smith, Salli Richardson-Whitfield, Paradox Pollack, Alice Braga, Charlie Tahan, Willow Smith

Sinopsis: Año 2012. Robert Neville es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros y todos ansían beber su sangre. Durante el día vive en estado de alerta, como un cazador, y busca a los muertos vivientes mientras duermen; pero durante la noche debe esconderse de ellos y esperar el amanecer. Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de un terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza. Pero está en inferioridad de condiciones y el tiempo se acaba.

Paramount Network 17.50 horas ¿Bailamos?

Año: 2004

Dirección: Peter Chelsom

Reparto: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Bobby Cannavale, Lisa Ann Walter, Anita Gillette, Nick Cannon, Richard Jenkins, Omar Benson Miller, Tamara Hope, Stark Sands

Sinopsis: La vida de John Cark, un abogado adicto al trabajo, da un giro inesperado cuando, siguiendo a una bella mujer que resulta ser una bailarina, se inscribe en una clase de baile. A medida que supera su torpeza, se da cuenta de que su pasión por el baile es mayor que la atracción que siente por la bailarina. Entusiasmado, continúa sus clases, pero ocultándoselo a su familia y a sus compañeros de trabajo.

Neox 22.05 horas Terminator 2: el juicio final

Año: 1991

Dirección: James Cameron

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, Terrence Evans, S. Epatha Merkerson, Jenette Goldstein, Xander Berkeley, Castulo Guerra, Danny Cooksey

Sinposis: Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John Connor, está ingresada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo le había revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro -año 2029- dominado por las máquinas. Se convirtió entonces en una especie de guerrera y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia. Esta es la razón por la que está recluida en un manicomio. Cuando un nuevo androide mejorado, un T-1000, llega del futuro para asesinar a John, un viejo modelo T-800 será enviado para protegerle.

Otras películas para ver gratis este domingo

- 'El corredor del laberinto: La cura mortal'. Cuatro. 15.30 horas

- 'Planes de boda'. La 1. 17.25 horas

- 'La gran fuga'. Cuatro. 18.25 horas

- 'Smila, misterio en la nieve'. Neox. 19.35 horas

- 'Toda la verdad'. La 1. 22.00 horas

- 'Larry Crowne, nunca es tarde'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Speed: Máxima potencia'. BeMad. 22.06 horas

- 'El consejero'. La 1. 22.35 horas

