Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una aclamada comedia romántica a un clásico con Sean Connery

La oferta para este 16 de noviembre también incluye una de las cintas españolas más aclamadas de los últimos años

El cine es una disciplina artística capaz de hacer experimentar diferentes emociones al ser humano. Mediante la imagen y el sonido, una cinta puede conectar con el espectador, hacerle reflexionar, emocionarle y también, por qué no, entretenerle. No deja de ser una opción de otro como cualquier otra. Son millones las personas que acuden a las salas de cine para pasar un rato agradable. Allí se vive la experiencia más inmersiva. Las butacas, la pantalla, la luz...Es un ambiente único e irrepetible. Sin embargo, la tendencia indica que cada vez disfrutamos más de las películas desde casa.

Esta tendencia comenzó en los años ochenta con la llegada de los videoclubs. Podías alquilar durante un día tu cinta favorita, ponerla en el reproductor de tu casa y devolverla al día siguiente. Desgraciadamente, la piratería acabó con todo aquello. Ahora las plataformas de streaming se han adueñado de todo. En Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Filmin encontramos una gran variedad de contenidos para ver a la carta.

Los domingos suele ser un día en el que el plan de quedarse en casa y ver un película apetece mucho. Sin embargo, no todo el mundo puede pagar los servicios de las plataformas mencionadas anteriormente. La televisión en abierto sigue siendo una gran opción para disfrutar del cine sin pagar ni un euro. Los canales ofertan largometrajes en su parrilla para atraer espectadores y acercar el séptimo arte a todo el mundo. Estas son las mejores películas para ver este 16 de noviembre:

La 1 15.50 horas Mi gran boda griega

Año: 2002

Dirección: Joel Zwick

Reparto: Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine, Lainie Kazan, Andrea Martin, Joey Fatone, Louis Mandylor, Gerry Mendicino

Sinopsis: Todos los miembros de la familia Portokalos están preocupados por Toula. A sus treinta años sigue soltera y trabaja en el restaurante griego de sus padres. Pero es que Toula aspira a algo más y está dispuesta a conseguirlo; su familia, por desgracia, no. Lo único que necesitaba Toula para cambiar su vida eran unas cuantas clases de informática, un par de lentillas y adoptar otra actitud. Cuando empieza a trabajar en la agencia de viajes de su tía, un apuesto desconocido se siente atraído por ella. Es Ian Miller, un profesor de instituto alto, guapo y sin una gota de sangre griega.

BeMad 18.20 horas El nombre de la rosa

Año: 1986

Dirección: Jean-Jacques Annaud

Reparto: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, Elya Baskin, Michael Lonsdale, Volker Prechtel, Feodor Chaliapin Jr., Ron Perlman, Michael Habeck, F. Murray Abraham, Vernon Dobtcheff, Valentina Vargas, William Hickey, Urs Althaus, Leopoldo Trieste, Andrew Birkin, Franco Valobra, Donald O'Brien

Sinopsis: Siglo XIV. Fray Guillermo de Baskerville, monje franciscano y antiguo inquisidor, y su inseparable discípulo, el novicio Adso de Melk, visitan una abadía benedictina, situada en el norte de Italia, para esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo de Otranto. Durante su estancia, desaparecen misteriosamente otros monjes que después aparecen muertos.

La 1 22.00 horas Mientras dure la guerra

Año: 2019

Dirección: Alejandro Amenábar

Reparto: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Patricia López Arnaiz, Luis Zahera, Luis Bermejo, Inma Cuevas, Mireia Rey, Tito Valverde, Luis Callejo, Carlos Serrano-Clark, Ainhoa Santamaría, Itziar Aizpuru, Pep Tosar

Sinopsis: España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a hacerle una petición.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Alejandro Magno'. BeMad. 12.19 horas

- 'Robin Hood: Príncipe de los ladrones'. BeMad. 15.33 horas

- 'El protector'. Neox. 15.50 horas

- 'Encontrando el amor en Navidad'. Antena 3. 16.00 horas

- 'Old Henry'. Paramount Network. 16.45 horas

- 'Mi gran boda griega 2'. La 1. 17.45 horas

- 'Maneater'. Cuatro. 18.45 horas

- 'Hasta que llegó su hora'. Paramount Network. 18.45 horas

- 'Mi gran boda griega 3'. La 1. 18.55 horas

- 'Arma letal'. Neox. 19.50 horas

- 'Infierno de cobardes'. Paramount Network. 22.00 horas

- 'Ultimátum a la tierra'. FDF. 22.20 horas

