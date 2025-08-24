Qué películas ver hoy domingo en televisión: de una de acción con Ethan Hawke y Selena Gómez a un adictivo thriller con Mel Gibson Títulos para ver en la pequeña pantalla este 24 de agosto

Si hay un día de la semana que es sinónimo de sofá y película, es el domingo. Es el plan perfecto para cerrar el finde y prepararte para la vuelta a la rutina de cada lunes, mientras desconectas frente al televisor con algún título que te entretenga durante unas horas. Para los que prefieren ir a tiro hecho y dejarse de estar un buen rato buscando qué ver en el catálogo de las plataformas de 'streaming', en los canales de la pequeña pantalla siempre hay títulos de todos los géneros para escoger.

Estas son las películas que puedes ver en televisión este domingo 24 de agosto:

1 La 1 22.00 horas Jurassic World: El reino caído

Sinopsis: Hace tres años que el parque temático Jurassic World fue destruido por dinosaurios fuera de control. Isla Nublar ha sido abandonada por los hombres y los dinosaurios sobreviven como pueden en la jungla. Cuando el volcán de la isla entra en erupción, Owen y Claire ponen en marcha un plan para proteger a los dinosaurios de la extinción. Owen se dedica a buscar al raptor que él crió y que está desaparecido, y Claire, que ha aprendido a respetar a estas criaturas, está dispuesta a cumplir con su misión. Cuando llegan a la isla, ya inestable por la erupción del volcán, descubren una conspiración que podría poner el planeta Tierra en grave peligro.

Director: J.A. Bayona, 2018

Interpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Ted Levine, Jeff Goldblum, BD Wong

2 La 2 22.30 horas Cosmética del enemigo

Sinopsis: Jeremiasz Angust, un arquitecto de éxito, pierde su vuelo a causa de una misteriosa joven que lo aborda de repente. Los dos personajes inician una conversación que va enrareciéndose hasta convertirse en algo siniestro y criminal.

Director: Kike Maíllo, 2020

Interpretes: Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto, Dominique Pinon, Götz Vogel von Vogelstein

3 La Sexta 21.35 horas Agentes 355

Sinopsis: Cuando un arma ultrasecreta cae en manos de unos peligrosos mercenarios, la agente especial de la CIA Mason Mace Brown debe unir fuerzas con la agente alemana Marie, la exaliada del MI6 y especialista en informática Khadijah, y la experta psicóloga colombiana Graciela, en una misión letal y vertiginosa para recuperarla. Mientras, una misteriosa mujer, Lin Mi Sheng, sigue todos sus pasos. Juntas deberán superar sus conflictos personales y utilizar sus talentos y experiencia para salvar el mundo. En el camino se convertirán en camaradas y amigas, formando un nuevo grupo letal: 355. Nombre que adoptan de la primera mujer espía en la Revolución Americana.

Director: Simon Kinberg, 2021

Interpretes: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Bingbing Fan

4 Paramount 22.00 horas Drácula: La leyenda jamás contada

Sinopsis: Vlad Tepes es un príncipe rumano y un gran guerrero. Parece no temer a nadie en el campo de batalla y tiene la facilidad de asustar a sus enemigos. Sin embargo, cuando es su familia quien está en peligro, no duda en adentrarse en un territorio desconocido de su reino donde se le otorga un poder inimaginable. A partir de ese momento, no hay guerra que pierda, ni enemigo que temer, pero él mismo se convierte en una criatura oscura que depende de la sangre.

Director: Gary Shore, 2014

Interpretes: Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Art Parkinson, Charles Dance, Diarmaid Murtagh, Paul Kaye, William Houston, Noah Huntley, Ronan Vibert

5 BeMad 19.57 horas La serie Divergente: Leal

Sinopsis: Tris y Cuatro escapan de Chicago, y descubren que todo lo que creen pierde sentido tras la revelación de nuevas verdades. Para sobrevivir a la guerra despiadada que amenaza a toda la humanidad, Tris tiene que tomar decisiones sobre el coraje, la lealtad, el sacrificio y el amor.

Director: Robert Schwentke, 2016

Interpretes: Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Octavia Spencer, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Miles Teller, Keiynan Lonsdale, Daniel Dae Kim

6 BeMad 22.01 horas Getaway

Sinopsis: Brent Magna es un conductor de coches de carreras que se ve abocado a tomar las riendas de una misión cuando su esposa es secuestrada. Brent cuenta con la ayuda de una joven hacker, pero su única esperanza de salvar a su esposa es seguir las órdenes de la misteriosa voz que vigila todos sus movimientos mediante cámaras montadas en el coche de Brent.

Director: Courtney Solomon, 2013

Interpretes: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight, Rebecca Budig, Bruce Payne, Paul Freeman

7 FDF 22.20 horas Secuestro en directo

Sinopsis: Una noche, mientras presenta su programa de radio, Elvis Cooney recibe una llamada de un misterioso hombre que amenaza con matar a su mujer y a su hija.

Director: Romuald Boulanger, 2022

Interpretes: Mel Gibson, Kevin Dillon, William Moseley, John Robinson, Carole Weyers, Nadia Farès

8 Neox 19.25 horas El juez

Sinopsis: Hank Palmer es un importante abogado que vuelve a su pueblo natal porque su padre, el juez del pueblo, de quien está distanciado, es sospechoso de asesinato. Decide descubrir la verdad y durante el proceso vuelve a encontrarse con la familia que había dejado atrás años antes.

Director: David Dobkin,

Interpretes: Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong, Dax Shepard, Leighton Meester, Ken Howard, Emma Tremblay

9 Neox 22.05 horas Poder absoluto

Sinopsis: Luther, un especialista en grandes robos, planea desvalijar la mansión de un magnate que se encuentra de vacaciones en el Caribe. Sin embargo, una vez dentro es testigo de un asesinato que involucra al presidente de Estados Unidos, a su jefe de gabinete y a dos agentes del Servicio Secreto.

Director: Clint Eastwood, 1997

Interpretes: Clint Eastwood, Ed Harris, Scott Glenn, Gene Hackman, Laura Linney, Dennis Haysbert

10 Canal Hollywood 20.04 horas Algunos hombres buenos

Sinopsis: El teniente Kaffe es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación. Por ello sus superiores le confían la defensa de dos marines acusados de un asesinato durante una acción disciplinaria, y resulta todo un desafío.

Director: Rob Reiner, 1992

Interpretes: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Kevin Pollak, James Marshall, J.T. Walsh, Christopher Guest