10 películas que ver este domingo en televisión: de Tim Burton para toda la familia a Jennifer López como 'girlboss'

Los domingos son mis días favoritos de la semana para acomodarme en el sofá y disfrutar de una buena sesión de palomitas e historias en pantalla que me emocionen, me pongan en tensión o me hagan reflexionar. Es una forma perfecta para disfrutar al mismo tiempo que recargamos energía para afrontar el comienzo de semana de la mejor forma posible.

Ver qué hacen en los canales en abierto en la TDT puede ahorrar tiempo de navegar infinitamente en las plataformas de 'streaming' de manera indecisa.

Estas son las películas que puedes ver este domingo 13 de julio en televisión:

1 Charlie y la fábrica de chocolate

Neox. 17:00 horas. Sinopsis: Charlie es un muchacho de buen corazón que procede de una familia pobre que vive a la sombra de la extraordinaria fábrica de Wonka. Aislado desde hace tiempo de su propia familia, Wonka lanza un concurso a nivel mundial para elegir un heredero para su imperio de golosinas. Cinco niños afortunados, entre los que se encuentra Charlie, obtienen billetes de oro de las tabletas de chocolate y ganan un viaje organizado a la legendaria fábrica de golosinas.

Director: Tim Burton, 2005

Intérpretes: Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle

2 Indiana Jones y la última cruzada

La 1. 15.50 horas. Sinopsis: El padre de Indiana Jones, el también arqueólogo Henry Jones es secuestrado cuando busca el Santo Grial. Indi debe ir a rescatarlo y, de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia, que también ambicionan los nazis.

Directora: Steven Spielberg, 1989

Interpretes: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover, River Phoenix, Michael Byrne, Kevork Malikyan, Robert Eddison, Richard Young, Alexei Sayle, Alex Hyde-White, Paul Maxwell, Isla Blair

3 Piratas del Caribe: En mareas misteriosas

Cuatro. 22 horas. Sinopsis: El capitán Jack Sparrow se ve inmerso de nuevo en una aventura en que se cruza con la enigmática Angélica. Esta misteriosa mujer le obliga a abordar el barco llamado La venganza de la reina Ana, del legendario pirata Barbanegra. Jack empieza un viaje inesperado hacia la mítica fuente de la juventud.

Director: Rob Marshall, 2011

Intérpretes: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Sam Claflin, Keith Richards

4 Jefa por accidente

La 1. 22:00 horas. Sinopsis: Maya, cansada de su trabajo como subgerente de un supermercado, lucha contra una vida de sueños incumplidos. Hasta que un día tiene la oportunidad de demostrarle a Nueva York que la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como los estudios, y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad.

Director: Peter Segal, 2018

Intérpretes: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Treat Williams, Milo Ventimiglia, Annaleigh Ashford, Charlyne Yi, Alan Aisenberg, Freddie Stroma, Dave Foley

5 Mars Attacks

TCM. 22:00 horas. Sinopsis: La aparición de unos platillos voladores procedentes de Marte en las principales capitales del mundo hace crear expectativas sobre las intenciones de los extraterrestres. El presidente de los Estados Unidos no sabe qué hacer, aunque sus asesores militares le piden que ataque antes de que sea demasiado tarde.

Director: Tim Burton, 1996

Intérpretes:Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones

6 V de Vendetta

Syfy. 19.35 horas. Sinopsis: En un futuro muy próximo, Gran Bretaña se convierte en un país totalitario. Sin embargo, un misterioso hombre enmascarado llamado V se opone al poder e inicia una revuelta contra el gobierno fascista del país.

Director: James McTeigue, 2005

Intérpretes:Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt, Tim Pigott-Smith, Rupert Graves, Roger Allam, Ben Miles, Sinéad Cusack

7 American Gangster

Calle 13. 19.27 horas. Sinopsis: A principios de los setenta, la guerra de Vietnam hacía estragos en Oriente y en Estados Unidos. Numerosos soldados volvían a casa adictos a la heroína. La mafia funcionaba con total impunidad en este mercado libre de competencia. Unos cuantos hombres pagaban cientos de millones de dólares para que nadie abriera la boca. Nadie se atrevía con la Cosa Nostra, hasta que apareció un hombre de negocios negro llamado Frank Lucas.

Director: Ridley Scott, 2007

Intérpretes:Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal, Ted Levine, Roger Guenveur Smith, John Hawkes, RZA, Yul Vazquez

8 La gran belleza

Sundance TV. 16.44 horas. Sinopsis: Roma, un verano en todo su esplendor. Jep Gambardella es un hombre atractivo y seductor irresistible, que hace ignorar a cualquiera sus primeros signos de envejecimiento. Periodista de éxito, escribió una novela cuando era joven con la que consiguió un premio literario y su reputación de escritor frustrado.

Director: Paolo Sorrentino, 2013

Intérpretes: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Pamela Villoresi, Galatea Ranzi, Franco Graziosi, Giorgio Pasotti, Massimo Popolizio

9 El curioso caso de Benjamin Button

TCM. 14.42 horas. Sinopsis: Benjamin nace con 80 años y va rejuveneciendo con el tiempo, desde finales de la Primera Guerra Mundial, en Nueva Orleans, hasta el siglo XXI. En este extraño avance por la vida se topa en su camino con diversa gente, con amores que vienen y se pierden, con las alegrías propias de la vida y la tristeza de la muerte.

Director:David Fincher, 2008

Intérpretes: Cate Blanchett, Brad Pitt, Julia Ormond, Faune Chambers Watkins, Elias Koteas, Donna Duplantier, Jacob Tolano, Earl Maddox, Ed Metzger, Jason Flemyng

10 Drugstore Cowboy

TCM. 12.58 horas. Sinopsis: Estados Unidos, principios de los 70. Bob Hughes es el jefe de una banda de toxicómanos, integrado por su mujer, Diane, y otra pareja, Rick y Nadine. Viajan a lo largo y ancho del país atracando farmacias para cubrir su imperiosa necesidad de droga. A raíz de la muerte de Nadine por sobredosis, Bob se replantea su situación; decide rehabilitarse y comenzar una nueva vida. Las cosas, sin embargo, no le resultan sencillas, ya que se encuentra con la total incomprensión de su mujer y con la sombra de la tentación acechándolo día y noche.

Director:Gus Van Sant, 1989

Intérpretes: Matt Dillon, Kelly Lynch, James Le Gros, Heather Graham, Eric Hull, Max Perlich, James Remar, John Kelly, Grace Zabriskie, George Catalano