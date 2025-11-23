Qué películas ver este domingo en televisión: desde una mítica de Harry Potter a clásicos de Navidad o acción

Sara Bonillo Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:50 Comenta Compartir

Ahora que llega el frío, uno de los planes más tentadores para un domingo es quedarse en casa viendo películas o series desde el sofá. Incluso quienes no están suscritos a plataformas de streaming tienen muchas opciones, ya que las cadenas de televisión ofrecen una gran variedad de películas para todos los públicos y gustos cinematográficos.

Además, conforme se va acercando el mes de diciembre, muchas van incorporando a su parrilla películas navideñas con las que disfrutar de una tarde de cine en familia. Este domingo, 23 de noviembre, hay todo tipo de opciones. Desde un clásico de Harry Potter, hasta películas de acción o infatiles como las que te detallamos a continuación.

1 Be Mad 13.55 horas El tiempo de brujas

- Sinopsis: Los años de guerra brutal en nombre de Dios han despojado a Behmen de todo gusto por el derramamiento de sangre y de su lealtad a la Iglesia. Esperando con ansia una jubilación tranquila, Behmen y su camarada de armas, Felson, se quedan perplejos al encontrar una patria desierta, sin saber que Europa ha sido diezmada por la peste bubónica. Mientras buscan alimentos en el palacio en Marburgo, los dos caballeros son aprehendidos y llamados ante el Cardenal local para explicar su regreso no programado desde Oriente. El cardenal moribundo les amenaza con pena de prisión por desertar, a menos que acepten llevar a cabo una peligrosa misión. En el calabozo del cardenal se encuentran a una joven acusada de ser una bruja que trae la peste. Behman decide escoltarla en el traicionero viaje.

- Dirección: Dominic Sena.

- Intérpretes: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Claire Foy, Robert Sheehan, Christopher Lee, Kevin Rees y Andrew Hefler.

2 Cuatro 15.30 horas Harry Potter y la cámara secreta

Sinopsis: Harry vuelve a Hogwarts para estudiar un nuevo curso. En el centro empiezan a suceder una serie de misteriosos ataques que amenazan la supervivencia de la escuela, por lo que Potter y sus amigos intentan descubrir el origen de estos sucesos.

Dirección: Chris Columbus.

Intérpretes: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths, Fiona Shaw, Harry Melling, Toby Jones, Jim Norton, Veronica Clifford y James Phelps.

3 Antena 3 16.00 horas Navidad por contrato

Sinopsis: Una mujer, que acaba de recuperar la soltería, teme volver a su ciudad por Navidad porque se va a reencontrar con su exnovio, que está allí pasando las fiestas en compañía de su nueva pareja. Entonces decide firmar un contrato con el hermano de su mejor amiga, un escritor que necesita impulsar su carrera de novelista, que se va a hacer pasar por su novio actual.

Dirección: Monika Mitchell.

Intérpretes: Hilarie Burton, Robert Buckley, Danneel Ackles, Antwon Tanner, Jordan Ladd, Tyler Hilton, Jason London, Hunter Burke, Teri Wyble y Ritchie Montgomery.

4 Be Mad 17.00 horas El agente

Sinopsis: Año 2030. El mundo se encuentra en un estado permanente de recesión económica y se enfrenta a grandes problemas medioambientales debido a la evolución del calentamiento global. Todos aquellos ciudadanos que son improductivos son exiliados a una colonia.

Dirección: Rob W. King.

Intérpretes: Nicolas Cage, Sarah Lind, Jakob Davies, Hugh Dillon, Vicellous Shannon, Kurt Max Runte, Destee Klyne, Nikolas Filipovic, Jett Klyne y David Lovgren.

5 Neox 15.25 horas La niñera mágica

Sinopsis: Los siete hermanos Brown, los niños más traviesos del mundo, acaban de perder a su madre. Su padre, que trabaja en la funeraria local, se encuentra desbordado y agobiado con esta nueva situación. Es más de lo que puede soportar. Para colmo, su tía Adelaide, una mujer autoritaria e insensible que les ayuda económicamente, amenaza con dejar de hacerlo si el hombre no se casa con alguna mujer en el plazo de un mes. El señor Brown, que está completamente endeudado, sabe que, si no lo hace, puede acabar en la cárcel. Cuando sus hijos se enteran de la situación, empiezan a comportarse todavía peor que antes. La gente le dice a Brown que necesita a Nanny McPhee, una niñera muy especial.

Dirección: Kirk Jones.

Intérpretes: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald, Thomas Sangster y Celia Imrie.

6 Antena 3 17.45 horas Un refugio por navidad

Sinopsis: Una amante de la Navidad divorciada alquila un chalet con su madre y su hija para pasar allí las vacaciones, donde casualmente conoce a un escritor que odia estas fechas. Más tarde, ambos descubren la magia tanto de la Navidad como la de la familia.

Dirección: Jennifer Gibson.

Intérpretes: Erica Durance, Robin Dunne, Elva Mai Hoover, Micah Kalisch, Stephanie Belding, Damon Runyan, Jennifer Gibson, Martin Roach, Michael Gordin Shore y Dale Whibley.

7 Cuatro 18.25 horas Hansel y Gretel: cazadores de brujas

Sinopsis: Han pasado 15 años desde que los hermanos Hansel y Gretel consiguieron escapar de una bruja que secuestraba niños. Este hecho cambió sus vidas para siempre, ya que hizo que se aficionaran al sabor de la sangre. Ahora ya son adultos y se han convertido en unos cazarrecompensas feroces y preparados, dedicados a perseguir y a exterminar brujas por bosques sombríos. Mientras se aproxima la infausta Luna de Sangre, un conocido pueblecito de casas de madera se enfrenta a una pesadilla en la que están implicados sus niños. Hansel y Gretel encuentran allí un poder diabólico superior a cualquier bruja que hayan cazado.

Dirección: Tommy Wirkola.

Intérpretes: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare, Famke Janssen, Pihla Viitala y Zoe Bell.

8 Paramount 22.00 horas La leyenda de Excálibur

Sinopsis: Cuando asesinan al padre de Arthur, siendo este un niño, Vortigern, el tío de Arthur, se hace con la corona. Desposeído de su derecho de nacimiento y sin las ideas claras sobre quién es realmente, Arthur se adentra en las calles de la ciudad. Pero cuando consigue sacar Excálibur de la piedra, su vida se pone patas arriba y se ve obligado a reconocer su verdadero legado, tanto si le gusta como si no.

Dirección: Guy Ritchie.

Intérpretes: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Freddie Fox, Craig McGinlay, Tom Wu y Kingsley Ben-Adir.

9 La 1 22.00 horas Misión hostil

Sinopsis: Reaper es un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante un reconocimiento aéreo, la situación da un vuelco inesperado. El equipo de tierra, en el que se encuentran el sargento Kinney y sus compañeros, es atacado de manera fulminante y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que se ha convertido en una salvaje operación de rescate de alto riesgo.

Dirección: William Eubank.

Intérpretes: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Ricky Whittle, Milo Ventimiglia y Chika Ikogwe.

10 La 2 22.55 horas Fatum

Sinopsis: Sergio tiene graves problemas con el juego. Tras jurar a su esposa que no volvería a caer, recibe un soplo sobre un supuesto amaño de un partido de fútbol e, incapaz de cumplir su promesa, regresa a la casa de apuestas con la intención de recuperar todo el dinero perdido. El soplo resulta ser cierto y por fin su suerte va a cambiar, pero Alejo, con un pasado salpicado también por el juego, irrumpe armado en el local.

Dirección: Juan Galiñanes.

Intérpretes: Luis Tosar, Álex García, Elena Anaya, Arón Piper y Luisa Mayol.

