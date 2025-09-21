Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Qué películas ver este domingo en televisión: de una de las mejores cintas de época de todos los tiempos a un thriller de Antonio Banderas

La oferta para este 21 de septiembre también incluye una comedia española

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:08

El domingo llega cargado de películas a la televisión. Y es que, la TDT ofrece para esta jornada una gran variedad de títulos en abierto, completamente gratis, con los que podrás disfrutar y ponerle el broche de oro al fin de semana.

Entre ellos, taquillazos protagonizados por estrellas de Hollywood de la talla de Sandra Bullock, Katherine Heigl o Richard Gere. Pero también hay espacio para la comedia, con la emisión de una de las películas de la saga 'ocho apellidos vascos', y para la acción con Kirsten Dunst.

Estas son algunas de las mejores películas para ver hoy gratis en televisión:

  1. 15.50h La 1

    Cásate conmigo: 27 vestidos

Año: 2008 (romántica)

Dirección: Anne Fletcher.

Reparto: Katherine Heigl, Brian Kerwin, Charli Barcena, Peyton List, Jane Pfitsch, Jennifer Lim, Brigitte Bourdeau, Judy Greer, Danielle Skraastad y Marilyn L. Costello

Sinopsis: Jane es la eterna dama de honor, ya que lo ha sido hasta 27 veces. Sin embargo, nunca se ha vestido de novia y ahora debe hacer frente a su peor pesadilla: su hermana se va a casar con el hombre de quien ella siempre ha estado enamorada.

  1. 15.40h Cuatro

    Largo Winch: el precio del dinero

Año: 2024 (acción)

Dirección: Olivier Masset-Depasse.

Reparto: Tomer Sisley, James Franco, Clotilde Hesme, Narayan David Hecter y Denis O'Hare.

Sinopsis: Desde Canadá hasta Birmania, pasando por Tailandia, Largo Winch inicia una investigación para encontrar a su hijo que podría conducirle directamente al infierno.

  1. 15.40h Paramount

    El fraude

Año: 2012 (suspense)

Dirección: Nicholas Jarecki.

Reparto: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth, Brit Marling, Laetitia Casta, Nate Parker, Stuart Margolin, Chris Eigeman, Graydon Carter y Bruce Altman.

Sinopsis: El magnate Robert Miller, retrato perfecto del éxito tanto profesional como familiar, aparece siempre acompañado por su fiel esposa y por su hija y heredera. Pero, en realidad, Miller está con el agua al cuello: necesita urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Además, a espaldas de su mujer y de su hija, tiene un romance con una marchante de arte francesa. Cuando está a punto de deshacerse de su problemático imperio, un inesperado error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral.

  1. 17.45h Paramount

    Mariposa negra

Año: 2017 (thriller)

Dirección: Brian Joseph Goodman.

Reparto: Jonathan Rhys Meyers, Antonio Banderas, Piper Perabo, Abel Ferrara y Nicholas Aaron.

Sinopsis: Paul es un escritor en horas bajas que un día recoge a un vagabundo y le ofrece quedarse con él en su apartada cabaña de madera. Pero el extraño decide tomar a Paul como rehén y le obliga a escribir todos sus secretos íntimos, enterrados durante años.

  1. 15.25h Be Mad

    Ocho apellidos marroquís

Año: 2023 (comedia)

Dirección: Álvaro Fernández-Armero.

Reparto: Julián López, Michelle Jenner, Elena Irureta, María Ramos, Hamza Daidi y Abdelatif Hwidar.

Sinopsis: Carmen quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el Sardinete, el primer pesquero de su flota, que se encuentra atracado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña y el ex de esta, Guillermo, desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales van a descubrir además el gran secreto de José María: Hamida, su otra hija.

  1. 22.00h La 1

    Civil War

Año: 2024 (acción)

Dirección: Alex Garland.

Reparto: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Jesse Plemons y Stephen McKinley Henderson

Sinopsis: En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprende un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al Presidente de los Estados Unidos.

  1. 22.43h Be Mad

    Crash

Año: 2004 (drama)

Dirección: Paul Haggis.

Reparto: Karina Arroyave, Dato Bakhtadze, Sandra Bullock, Don Cheadle, Art Chudabala, Sean Cory Cooper, Tony Danza, Keith David, Loretta Devine y Matt Dillon.

Sinopsis: Relato de diversas historias que se entrecruzan en Los Angeles en una cáustica visión de la ciudad, en que en medio de una amalgama de problemas raciales, étnicos y sociales, nadie es quien parece ser.

  1. 22.00h Neox

    El único superviviente

Año: 2013 (drama)

Dirección: Peter Berg.

Reparto: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Yousuf Azami, Ali Suliman, Eric Bana, Alexander Ludwig, Rich Ting y Dan Bilzerian.

Sinopsis: Basada en hechos reales, cuenta la increíble historia de cuatro miembros de un equipo de los Navy SEAL a quienes se les encomienda una misión secreta para neutralizar a un peligroso líder talibán, pero caen en una emboscada enemiga en las montañas de Afganistán. Tras tener que hacer frente a una decisión, el pequeño grupo se ve aislado, sin acceso a ayuda alguna y rodeado de una fuerza mucho más numerosa de talibanes dispuestos a luchar. Mientras se ven obligados a superar juntos lo imposible, los cuatro hombres tienen que hacer acopio de todas sus reservas de fuerza y valor para poder seguir luchando hasta el fin.

  1. 22.00h Nova

    Orgullo y prejuicio

Año: 2005 (drama)

Dirección: Joe Wright.

Reparto: Keira Knightley, Talulah Riley, Rosamund Pike, Jena Malone, Carey Mulligan, Donald Sutherland, Brenda Blethyn, Claudie Blakley, Sylvester Morand y Simon Woods.

Sinopsis: En la Inglaterra de finales del siglo XVIII, el matrimonio Bennet vive con sus cinco hijas en una situación un tanto precaria. Por ello, cuando acuden algunos soldados a descansar a su ciudad, así como dos codiciados y bien posicionados solteros a pasar las vacaciones, no dudan en promocionar a sus hijas mayores para lograr casarlas con alguno de ellos.

