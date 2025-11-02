Qué películas ver este domingo en televisión: de una histórica de Kit Harington a la tercera entrega de una saga muy famosa

Sara Bonillo Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:49 Comenta Compartir

La programación de televisión para el domingo 2 de noviembre, está llena de títulos, algunos de ellos clásicos, del séptimo arte. La jornada se convierte en una buena opción de sofá y palomitas, el plan perfecto para los amantes del cine y para despedir el fin de semana.

Más allá de la oferta en plataformas como Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney +, la televisión generalista ofrece en abierto y completamente gratis una gran variedad de opciones. Entre ellas destacan una cinta dirigida por Peter Jackson y la cinta de una película histórica protagonizada por Kit Harington, Carrie-Anne Moss y Emily Browning y un thriller de misterio con Amber Heard.

Todas las películas que se emiten este domingo, 2 de noviembre, en televisión:

1 Cuatro 15.40 horas Pompeya

Año: 2014

Director: Paul W. S. Anderson.

Intérpretes: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris, Joe Pingue, Kiefer Sutherland, Currie Graham y Dylan Schombing

Sinopsis: Pompeya, año 79 d. C. Milo, un esclavo convertido en gladiador, ve cómo a su amor, la joven Cassia, la obligan a prometerse con Corvus, un corrupto senador. Cuando el Vesubio entra en erupción amenazando con destruirlo todo, Milo intenta salvarla mientras todo se derrumba.

2 Paramount 14.45 horas And Soon the Darkness

Año: 2010

Director: Marcos Efron.

Intérpretes:Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban, Adriana Barraza, César Vianco, Michel Noher, Luis Sabatini, Daniel Figuereido, Jorge Booth y Gia Mantegna.

Sinopsis: Dos jóvenes norteamericanas están de viaje en bicicleta por el Sur de Argentina. Una zona peligrosa donde ya han desaparecido varias chicas jóvenes.

3 Neox 15.25horas El Señor de los Anillos III: El retorno del rey

Año: 2003

Director: Peter Jackson.

Intérpretes: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, John Noble, Miranda Otto y David Wenham.

Sinopsis: Tras la caída de Saruman, los miembros de la Comunidad deben dirigirse a Gondor, último baluarte de la resistencia contra las tropas del mal, para la batalla final. Allí, Aragorn asume el papel para el que ha sido destinado: dirigir las fuerzas de los pueblos libres de la Tierra Media y reclamar el trono de Gondor como sucesor del antiguo linaje de los reyes de los hombres.

4 La 1 TVE 22.00 horas 2 Guns

Año: 2013

Director: Baltasar Kormákur.

Intérpretes: Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden, Edward James Olmos, Fred Ward, Robert John Burke, Greg Sproles y Patrick Fischler.

Sinopsis: Durante 12 meses, Robert Bobby, un agente de la agencia antidroga estadounidense, la DEA, y el oficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos Michael Stig Stigman se convierten a regañadientes en inseparables compañeros. Son agentes infiltrados en una banda de narcotraficantes y ambos desconfían el uno del otro tanto como de los delincuentes que intentan detener. Se infiltran en un cártel mexicano para recuperar unos cuantos millones de dólares, pero cuando la operación sale mal, los respectivos superiores de Bobby y Stig les dan la espalda y niegan responsabilidades. Ahora, todos los que les rodean les quieren muertos o encarcelados.

5 Be Mad 22.20 horas Cleaner

Año: 2007

Director: Renny Harlin.

Intérpretes: Samuel L. Jackson, Ed Harris, Eva Mendes, Luis Guzmán, Keke Palmer, Maggie Lawson, Jose Pablo Cantillo, Robert Forster, Edrick Brown y Marc Macaulay.

Sinopsis: El trabajo de Tom Cutler consiste en limpiar la escena del crimen después de que la policía haya realizado su tarea. Sin embargo, un día limpia por error el escenario de un asesinato antes de la llegada de la policía. Al convertirse en involuntario encubridor de un crimen, intenta resolverlo por su cuenta.