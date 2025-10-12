Qué películas ver este domingo en televisión: de un drama con Julia Roberts a la cinta que casi acaba con la carrera de Kevin Costner Los títulos para ver en abierto este 12 de octubre

Los amantes del séptimo arte tienen en la TDT una buena opción de entretenimiento, sobre todo si quieren pasar un domingo de sofá y palomitas. Y es que, hay vida mucho más allá de las plataformas de streaming, que en los últimos años están cambiando nuestra forma de consumir tanto el cine como la televisión.

Para este domingo, 12 de octubre, y como colofón al fin de semana, los canales en abierto de la televisión ofrecen una gran variedad de películas para todos los gustos. Encontrarán desde una cinta protagonizada por Julia Roberts y Lucas Hedges a la película que casi acaba con la carrera profesional de Kevin Costner.

En este último caso hablamos de Waterworld, que afectó negativamente la carrera de Costner, marcando un punto de inflexión en su trayectoria profesional. La película se convirtió en sinónimo de desastre cinematográfico debido a su producción descontrolada, que resultó en un costo de producción extremadamente alto, y a las malas críticas iniciales. Si bien la recaudación global la hizo «justa» en términos de recuperar la inversión, no alcanzó las expectativas de un gran éxito y dañó su imagen pública y profesional.

Estas son algunas de las mejores películas para ver este domingo en abierto:

1 La 1 de TVE 15.50 horas El regreso de Ben

Año: 2018

Dirección: Peter Hedges.

Reparto: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Rachel Bay Jones, David Zaldivar, Alexandra Park, Michael Esper, Tim Guinee y Myra Lucretia Taylor.

Sinopsis: Ben Burns regresa a casa con su familia en Nochebuena. La desconfiada madre de Ben, Holly Burns, le da la bienvenida, pero pronto se da cuenta de que Ben no está bien. Durante las 24 horas que pueden cambiar sus vidas para siempre, Holly debe hacer todo lo que esté en su mano para que su familia no se derrumbe.

2 Cuatro 15.40 horas Momentum

Año: 2015

Dirección: Stephen S. Campanelli.

Reparto: Morgan Freeman, Olga Kurylenko, James Purefoy, Karl Thaning, Jenna Saras, Aidan Whytock, Greg Kriek, Lee Raviv, Sabine Palfi y Colin Moss.

Sinopsis: Alex es una misteriosa ladrona a quien un antiguo compañero le contrata para realizar un último robo en un banco. No obstante, el atraco no sale según lo que habían planeado y se salda con un brutal asesinato. Pronto descubre que el asalto nunca fue solo por los diamantes y se desencadena una persecución entre Alex y un despiadado sicario. Ahora debe desentrañar la conspiración que hay detrás de lo ocurrido y descubrir los secretos de los hombres que la persiguen. Una misión que podría poner en jaque al gobierno de la nación y, sobre todo, a un senador que está dispuesto a todo para evitar que el caso salga a la luz.

3 Paramount 15.55 horas La última legión

Año: 2007

Dirección: Doug Lefler.

Reparto: Colin Firth, Aishmarya Rai, Ben Kingsley, Peter Mullan, Kevin McKidd, John Hannah, Iain Glen, Thomas Brodie-Sangster, Rupert Friend y Aishwarya Rai.

Sinopsis: En el año 476 después de Cristo, el Imperio romano de Occidente está amenazado por los bárbaros. En la víspera de la ceremonia de coronación que convertirá al joven de 12 años Romulus Augustus en emperador, su padre, Orestes, se niega a aceptar las peticiones del general bárbaro Odoacer, protector de Roma. Orestes, preocupado por la seguridad de su hijo, nombra a Aurelius su guardia personal. Tras la captura de Romulus por los bárbaros y su traslado a la isla de Capri, Aurelius intenta rescatarlo con la ayuda de sus hombres más leales y de un misterioso guerrero. Cuando, por fin, consiguen liberarlo, el grupo emprende la búsqueda de la única legión que queda: la novena, que se encuentra en Britania.

4 Neox 15.20 horas Tiburón negro

Año: 2023

Dirección: Adrian Grunberg.

Reparto: Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Julio César Cedillo, Venus Ariel, Carlos Solórzano, Jorge A. Jiménez y Raúl Méndez.

Sinopsis: Un trabajador de una empresa petrolífera aprovecha lo que pretenden ser unas idílicas vacaciones familiares para hacer una inspección rutinaria en una plataforma petrolífera oceánica. Pero lo que prometía ser una tarea fácil, pronto se convierte en una pesadilla al encontrarse cara a cara con un megalodón obsesionado con proteger su territorio.

5 La 1 de TVE 22.00 horas Reactivated

Año: 2017

Dirección: D.J. Caruso.

Reparto: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Ruby Rose, Donnie Yen, Nina Dobrev, Deepika Padukone, Toni Jaa, Andrey Ivchenko, Toni Collette Y Rory Mc Cann.

Sinopsis: Un satélite se sale de órbita tras incendiarse y cae sobre la Tierra. No es un accidente: el culpable es un arma secreta y letal. Este peligroso dispositivo es puesto bajo custodia de la CIA de forma inmediata. Sin embargo, el letal guerrero Xiang y sus secuaces logran hacerse con él. Por esta razón, la agente Jane Marke decide recurrir a Xander Cage, que vive en un exilio autoimpuesto tras hacer creer al mundo que falleció en un terrible accidente. Xander decide enfrentarse a Xiang y recluta a un nuevo grupo de amantes de las emociones fuertes y adictos a la adrenalina. Lo que no espera Cage es verse implicado en una conspiración que saca a la luz un complot en las más altas esferas de los gobiernos mundiales.

6 Paramount 22.00 horas Val Helsing

Año: 2004.

Dirección: Stephen Sommers.

Reparto: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, Shuler Hensley, Elena Anaya, Will Kemp, Kevin J. O'Connor, Alun Armstrong y Silvia Colloca.

Sinopsis: Van Helsing, un temido y buscado cazador de monstruos, recibe el encargo de acabar con el conde Drácula y su sangrienta tradición.

7 FDF 22.20 horas Waterworld

Año: 1995

Dirección: Kevin Reynolds.

Reparto: Kevin Costner, Chaim Jeraffi, Rick Aviles, R.D. Call, Zitto Kazann, Leonardo Cimino, Zakes Mokae, Luke Ka'ili Jr., Anthony DeMasters y Willy Petrovic.

Sinopsis: En un futuro no muy lejano, el agua llega a cubrir toda la superficie de la Tierra. Por este motivo el agua dulce es uno de los bienes más preciados junto con las plataformas flotantes, lugar donde viven los humanos.

