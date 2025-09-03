Qué películas hacen hoy miércoles en televisión: de 'Shrek' a una icónica de acción con Gerard Butler Títulos para ver este 3 de septiembre desde el sofá de casa

Tamara Villena Valencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

Para ver una película desde el sofá de casa y pasar un rato de desconexión no hace falta tener miles de plataformas de 'streaming', basta con echar un vistazo a los canales de televisión para encontrar títulos muy interesantes, sea el género que sea el que te apetezca ver. Estas son algunas de las producciones que hacen en la pequeña pantalla este miércoles 3 de septiembre:

1 Telecinco 23.00 horas La ciudad perdida

Sinopsis: Una escritora de novelas románticas se encuentra de gira para la promoción de su libro por todo el país. Acompañada del modelo que acapara la portada de su bestseller, la protagonista sufrirá un intento de secuestro, lo que les llevará a ambos a adentrarse en la selva para poder sobrevivir a este misterioso ataque.

Director: Aaron Nee, 2022

Interpretes: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Da'Vine Joy Randolph

2 Paramount 22.00 horas Fuga de Pretoria

Sinopsis: Dos sudafricanos blancos, encarcelados por trabajar para el partido Congreso Nacional Africano, tratan de escapar de la prisión de Robben Island, en Pretoria.

Director: Francis Annan, 2020

Interpretes: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter, Nathan Page, Grant Piro, Lenny Firth, Lliam Amor, Adam Tuominen, PJ Oaten

3 Be Mad 22.30 horas 300

Sinopsis: Jerjes, emperador de Persia, trataba de conquistar Grecia. Atenas consiguió convencer a Leónidas I, rey de Esparta, para que participase en la guerra contra los persas para defender su tierra. Así, el rey Leónidas y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa inmensamente superior.

Director: Zack Snyder, 2006

Interpretes: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Rodrigo Santoro, Vincent Regan

4 FDF 22.55 horas Náufrago

Sinopsis: Un accidente de avión aparta a Chuck Noland de su cómoda vida y de su prometida. Aislado de la civilización, en una remota isla tropical, Chuck debe hacer lo imposible para sobrevivir.

Director: Robert Zemeckis, 2000

Interpretes: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Chris North, Lari White, Peter Von Berg, Fred Smith, Nan Martin

5 Día de lluvia en Nueva York

Sinopsis: Gatsby Welles, miembro de una adinerada familia neoyorquina cuyo entorno detesta, es un inteligente y algo neurótico estudiante de la Universidad de Yardley. Cuando Ashleigh Enright, su novia y compañera de campus, le anuncia que va a ir a Nueva York para entrevistar al cineasta Roland Pollard, decide acompañarla y enseñarle todos los rincones de Manhattan.

Director: Woody Allen, 2019

Interpretes: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Liev Schreiber, Suzanne Smith, Olivia Boreham-Wing, Ben Warheit, Griffin Newman, Selena Gomez, Gus Birney, Elijah Boothe

6 AMC 22.10 horas Brothers (Hermanos)

Sinopsis: Dos hermanos, el capitán Sam Cahill, de 30 y pico años, y su hermano menor Tommy, son polos opuestos. Sam, a punto de salir para su cuarta misión, es un hombre seguro de sí mismo, amante de su familia, que se casó con Grace, con la que tiene dos hijas pequeñas. Tommy, su joven y carismático hermano, siempre ha dado tumbos, pero ha conseguido salir adelante gracias a su ingenio y encanto.

Director: Jim Sheridan, 2009

Interpretes: Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard, Mare Winningham, Bailee Madison, Taylor Geare, Patrick John Flueger, Clifton Collins Jr., Carey Mulligan

7 Canal Hollywood 20.00 horas Terminator salvation

Sinopsis: 2018. El Juicio Final ya ha llegado y a su paso ha arrasado con la civilización. Un ejército de terminators deambula por el paisaje post-apocalíptico, capturando o matando a los humanos que se esconden en las desoladas ciudades y desiertos. Pequeños grupos de supervivientes se han organizado y han formado la Resistencia, que, cuando tiene ocasión, ataca a la fuerza enemiga. Quien controla a los terminators es la red de inteligencia artificial Skynet, que desata la aniquilación nuclear en un mundo completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. Sólo un hombre supo que el Juicio Final estaba por llegar. Su destino siempre ha estado ligado al de la existencia humana: John Connor.

Director: Joseph McGinty Nichol, 2009

Interpretes: Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard, Common, Jane Alexander, Michael Ironside, Jadagrace, Brian Steele

8 Canal Hollywood 22.00 horas Juego de patriotas

Sinopsis: Los días de Jack Ryan como agente del Servicio Secreto de Inteligencia han terminado. Ahora el joven se encuentra de vacaciones en Londres, donde se ve envuelto en un ataque terrorista.

Director: Phillip Noyce, 1992

Interpretes: Harrison Ford, Anne Archer, Patrick Bergin, Sean Bean, Thora Birch, James Fox, Richard Harris, Alex Norton, James Earl Jones, Polly Walker

9 Dark El exterminador

Sinopsis: Un exorcista, con métodos poco convencionales, tiene la capacidad de introducirse en el subconsciente de las personas poseídas. El hombre tropieza con serias dificultades cuando tiene que ocuparse de un niño dominado por un demonio al que ya se enfrentó en otra ocasión.

Director: Brad Peyton, 2016

Interpretes: Aaron Eckhart, Carice van Houten, Catalina Sandino Moreno, Karolina Wydra, John Pirruccello, Emily Jackson, Emjay Anthony, Breanne Hill

10 Comedy Central 22.00 horas Shrek II

Sinopsis: Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un minino muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros.

Directores: Andrew Adamson, Kelly Asbury, 2004