La película protagonizada por dos de las estrellas más populares de Hollywood que se emite este miércoles en televisión

Las cadenas generalistas ofrecen este miércoles, 19 de noviembre, una gran variedad de películas, de diferentes géneros cinematográficos, para todos los gustos. Y lo mejor de todo, totalmente gratuitas.

Concretamente, la parrilla de televisión de este miércoles cuenta con una cinta romántica protagonizada por grandes estrellas de Hollywood como Julia Roberts, Billy Crystal y Catherine Zeta-Jones; una de ciencia ficción dirigida por el director Ding Sheng y una comedia de la mano de Pierce Brosnan; Salma Hayek y Jessica Alba, entre otras propuestas.

Estas son algunas de las cintas que se podrán ver gratis este miércoles:

1 Be Mad 09.45 horas ¿Cómo sabes si...?

- Año: 2010

- Dirección: James L. Brooks

- Intérpretes: Reese Witherspoon; Paul Rudd; James L. Brooks; Jack Nicholson; Owen Wilson; Kathryn Hahn; Tony Shalhoub y Molly Price.

- Sinopsis: Lisa Jorgenson (Reese Witherspoon) es una joven atleta de 31 años que está convencida de que su vida sentimental es un fracaso. Pero, inesperadamente, se verá envuelta en un divertido triángulo amoroso con George (Paul Rudd), un ejecutivo en plena crisis, y Matty (Owen Wilson), un jugador de béisbol profesional. ¿Por cuál de los dos se decidirá? ¿Cómo saber qué es el amor verdadero?

2 Be Mad 11.55 horas La pareja del año

- Año: 2001

- Dirección: Joe Roth.

- Intérpretes: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci y Christopher Walken.

- Sinopsis: Para la torpe y acomplejada Kiki, la vida al lado de Gwen, una cotizada actriz de Hollywood, nunca ha sido fácil. Sin embargo, es aún peor cuando acepta ayudar a Gwen y a su exmarido Eddie a promocionar su última película.

3 Be Mad 13.45 horas El marido de mi hermana

- Año: 2014

- Dirección: Tom Vaughan.

- Intérpretes: Pierce Brosnan; Salma Hayek; Jessica Alba; Malcolm McDowell; Duncan Joiner; Benjamin McKenzie; Ivan Sergei y Robert Mailhouse.

- Sinopsis: Richard Haign es un brillante profesor de Cambridge con una pasión desenfrenada por la poesía romántica y las mujeres hermosas. Sin embargo, la paternidad le cambiará la vida. De forma inesperada Kate, la joven estudiante americana que conoció en una de sus clases, le va a convertir en padre... noticia que recibe justo cuando conoce a Olivia, una novelista exuberante y excéntrica, hermana de la que pronto se convertirá en la madre de su hijo. Un trío amoroso que dista mucho de su ideal de familia.

4 Paramount 22.00 horas And soon the darkness

- Año: 2010

- Dirección: Marcos Efron.

- Intérpretes: Amber Heard, Odette Annable, Karl Urban, Adriana Barraza, César Vianco, Michel Noher, Luis Sabatini, Daniel Figuereido, Jorge Booth, Gia Mantegna, Javier Luna, Andrea Verdun, Nicolas Dolensky, Walter Pena y Esteban Pastrana.

- Sinopsis: Dos jóvenes norteamericanas están de viaje en bicicleta por el Sur de Argentina. Una zona peligrosa donde ya han desaparecido varias chicas jóvenes.

5 FDF 22. 55horas La Presa

- Año: 2010

- Dirección: Dan Trachtenberg.

- Intérpretes: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormee Kipp, Michelle Thrush y Julian Black Antelope.

- Sinopsis: Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Más tarde, cuando el peligro amenaza a su campamento, se dispone a proteger a su gente. Finalmente, Naru descubre que la presa a la que se enfrenta es un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado.

6 Paramount 23. 55horas Los tigres del tren

- Año: 2016.

- Dirección: Ding Sheng.

- Intérpretes: Jackie Chan, Zitao Huang, Jaycee Chan, Kai Wang, Fan Xu, Hiroyuki Ikeuchi, Ping Sang, Wing Lun Ng, Talu Wang, Zoe Zhang, Wei Na, Yunwei He, Asano Nagahide, Kôji Yano y Yishang Zhang.

- Sinopsis: En la China de 1941, un ferroviario lucha contra los japoneses para lograr comida para los pobres. Pronto se embarcan en una misión suicida para volar un puente.