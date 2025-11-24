La película italiana con mayor éxito de los últimos años que se emite este lunes en televisión junto a una comedia clásica de Tom Hanks

Sara Bonillo Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:24 | Actualizado 00:58h. Comenta Compartir

El lunes llega con un amplio catálogo de películas protagonizadas por rostros muy conocidos de Hollywood. Y es que, más allá de las plataformas de streaming, la televisión generalista también ofrece una gran variedad de títulos para disfrutar, bien por la tarde o por la noche, de una velada de lo más cinéfila. Y lo que es mejor, completamente gratis.

Para este lunes, 24 de noviembre, la programación de televisión ofrece desde la película italiana más taquillera de los últimos años con más de 5 millones de espectadores, a una clásica comedia con Tom Hanks.

Entre la oferta de este lunes destacan las siguientes películas:

1 Be Mad 11.45 horas Bienvenidos al sur

- Sinopsis: Alberto es el encargado de una oficina de correos en una preciosa ciudad al norte de Italia. Presionado por su esposa, está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir un traslado a Milán. Sus intentos por obtener el ascenso son un desastre y es enviado a una ciudad del sur.

- Dirección: Luca Miniero.

- Intérpretes: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Giacomo Rizzo, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone y Naike Rivelli.

Esta cinta ha sido el mayor éxito italiano en los últimos años. Más de cinco millones de espectadores la vieron en el cine.

2 Be Mad 13.35 horas Una policía en apuros

- Sinopsis: Johanna Pasquali no es la típica agente de policía. Aunque destaca por su buena puntería, su habilidad para el combate cuerpo a cuerpo y su intuición policial, así como su torpeza, la han convertido en una amenaza tanto para los criminales como para sus compañeros de trabajo y los ciudadanos en general. Relegada a misiones tan peligrosas como poner multas de tráfico e investigar pequeños hurtos en tiendas, dedica cada minuto de su tiempo libre a hacer realidad su sueño: ser la primera mujer en entrar en el RAID, la unidad de élite de la policía francesa.

- Dirección: Dany Boon.

- Intérpretes: Dany Boon, Alice Pol, Yvan Attal, Michel Blanc, François Levantal, Sabine Azéma y Patrick Mille.

3 Be Mad 15.30 horas Socios y sabuesos

- Sinopsis: Scott Turner es un meticuloso detective que está investigando un difícil caso de homicidio. Un día encuentra en la calle a un perro desgarbado, vulgar y con muy malos modales, al que decide adoptar. El chucho se convierte en el mejor ayudante que nunca ha tenido.

- Dirección: Roger Spottiswoode.

- Intérpretes: Tom Hanks, Mare Winningham, Reginald VelJohnson, Craig T. Nelson, Scott Paulin y J.C. Quinn.

4 Cuatro 23.00 horas Bloodshot

- Sinopsis: Recientemente caído en combate, el soldado Ray Garrison es devuelto a la vida por la corporación RST, que le convierte en el superhéroe Bloodshot. Con un ejército de nanotecnología en sus venas y una fuerza imparable, Ray es más poderoso que nunca y tiene la capacidad de autosanarse instantáneamente. Pero la compañía ha tomado el control de su mente y sus recuerdos con el objetivo de controlar su cuerpo. Esto hace que Ray no pueda saber qué es real y qué no. Su misión va a ser averiguarlo.

- Dirección: Dave Wilson.

- Intérpretes: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley, Lamorne Morris, Guy Pearce, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Alex Hernandez y Siddharth Dhananjay.

5 La Sexta 22.45 horas Jack Reacher

- Sinopsis: Jack Reacher es un exmilitar e investigador que vive como un vagabundo. Cuando un día un francotirador es acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo, decide investigar el caso. Comienza entonces una increíble persecución en busca de la verdad que enfrenta a Jack Reacher a un inesperado enemigo cuya destreza es la violencia y que tiene un secreto que mantener.

- Dirección: Christopher McQuarrie.

- Intérpretes: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog, Jai Courtney, Vladimir Sizov, Joseph Sikora, Michael Raymond-James y Alexia Fast.

6 Paramount 22.00 horas Renegados

- Sinopsis: Durante la guerra de Bosnia, un grupo de militares es enviado allí para realizar operaciones secretas. Durante un descanso, descubren que en el fondo de un lago hay un enorme tesoro de lingotes de oro que los nazis robaron durante la Segunda Guerra Mundial y deciden intentar recuperarlo, a pesar de ser una misión casi suicida.

- Dirección: Steven Quale.

- Intérpretes: J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh, Dimitri Leonidas, Clemens Schick, Ewen Bremner y Peter Davor.

7 Be Mad 22.25 horas 22 balas, el inmortal

- Sinopsis: Un antiguo miembro de la mafia que lleva tres años retirado viviendo una plácida vida dedicado a su mujer y a sus hijos, es atacado una mañana por unos hombres y dado por muerto después de recibir 22 balas. Sin embargo, sobrevive milagrosamente y busca a Tony Zacchia, el único hombre capaz de atreverse a matarlo. Tony ha cometido solo un error, fallar en su intento.

- Dirección: Richard Berry.

- Intérpretes: Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, JoeyStarr, Richard Berry, Venantino Venantini, Claude Gensac, Joséphine Berry y Max Baissette de Malglaive.

