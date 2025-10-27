Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Robert Redford y Meryl Streep, en una alfombra roja. AP Photo / Peter Kramer

La película dirigida por Robert Redford que abandona Prime Video en unos días: «Una ácida crítica del mundo actual»

La cinta estará disponible hasta el 31 de octubre

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:13

Comenta

Últimos días para disfrutar en Prime Video de 'Leones por corderos', el thriller político, dirigido y protagonizado por Robert Redford, que propone una mirada crítica sobre las decisiones políticas y militares de Estados Unidos. Junto al intérprete recientemente fallecido, comparte reparto Meryl Streep y Tom Cruise.

La cinta estará disponible en Prime Video hasta el 31 de octubre, día en el que abandonará la plataforma.

Sinopsis: La película plantea tres historias muy diferentes conectadas entre si: la de un congresista que concede una exclusiva; la de un profesor idealista que trata de motivar a un alumno, y la de dos soldados americanos destinados en Afganistán.

Curiosidades de la película

La historia fue planeada para convertirse en una obra de teatro, pero debido a las escenas en lugares militares y helicópteros, se opto por plasmarla en formato de guion.

El título de la película proviene de un comentario de un oficial alemán durante la Primera Guerra Mundial sobre la valentía de los soldados británicos en comparación con la estupidez criminal de sus comandantes. Los soldados ingleses lucharon como leones, pero tuvieron la desgracia de estar dirigidos por oficiales tímidos.

