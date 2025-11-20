La película que arrasó en los Oscars y convirtió a su protagonista en una estrella, este viernes en televisión Los títulos para ver en abierto este 21 de noviembre

Por eso, este viernes, 21 de noviembre, las cadenas generalistas ofrecen una programación donde destacan un colosal drama que conquistó Hollywood y arrasó en los Oscars, del director Ridley Scott junto a los actores Russell Crowe y Joaquin Phoenix, la emotiva historia de dos jóvenes pilotos que luchan en la Guerra Fría, y el regreso de un joven boxeador que continúa el legado de una de las sagas más icónicas del cine con Sylvester Stallone y Michael B. Jordan.

Entre la oferta de este viernes, 21 de noviembre, destacan las siguientes películas:

La 1 22.00 horas GLADIATOR

Año: 2000

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Russell Crowe, Joaquín Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Richard Harris

Sinopsis: El general Maximo Meridio ha regresado victorioso del campo de batalla al frente de las legiones romanas del emperador Marco Aurelio. Cuando éste es asesinado por su hijo Cómodo, es falsamente acusado del magnicidio pero consigue escapar sólo para ver como su familia es vilmente asesinada. A partir de ese momento y tras ser esclavizado como luchador para la arena del circo, la venganza será su único deseo.

Cuatro 00:55 horas CREED. La leyenda de Rocky

Año: 2015

Dirección: Ryan Coogler

Reparto: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Graham McTavish, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Stephanie Damiano, Maria Breyman, Mark Rhino Smith

Sinopsis: Adonis Johnson no llegó a conocer a su famoso padre, el campeón del mundo de los pesos pesados Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre, por lo que pone rumbo a Filadelfia, el lugar en el que se celebró el legendario combate de Apollo Creed con un prometedor y duro rival llamado Rocky Balboa. Una vez en la ciudad del amor fraternal, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. A pesar de que este insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía Apollo, su enconado rival que terminó por convertirse en su mejor amigo. Finalmente, acepta entrenarle a pesar de estar librando su propio combate contra un rival más letal que cualquiera a los que se enfrentó en el cuadrilátero. Con Rocky a su lado, Adonis no tarda mucho en competir por el título… pero ¿será capaz desarrollar no solo la fuerza sino también el corazón de un verdadero boxeador a tiempo para subirse al ring?

Cuatro 22.00 horas Devotion. Una historia de héroes

Año: 2022

Dirección: J.D. Dillard

Reparto: Glen Powell, Jonathan Majors, Serinda Swan, Spencer Neville, Thomas Sadoski

Sinopsis: Tom y Jesse son entrenados para convertirse en los mejores pilotos de combate de la Guerra Fría. Pese a la intensa situación, forjan una gran amistad que se verá puesta a prueba en campo de batalla.

BeMad 19:05 horas Kick-Ass 2: Con un par

Año: 2013

Dirección: Jeff Wadlow

Reparto: Chloe Moretz, Jim Carrey, Nicolas Cage, Aaron Taylor-Johnson, Lyndsy Fonseca, Christopher Mintz-Plasse, Donald Faison, John Leguizamo, Lindy Booth

Sinopsis: Después de que la loca valentía de Kick-Ass inspirara a toda una oleada de nuevos defensores del bien dirigidos por el durísimo coronel Stars and Stripes, nuestro héroe decide unirse a ellos. Pero cuando Bruma Roja, que regresa con el nombre de The Mother F%&*^r, decide deshacerse de los superhéroes aficionados, solo Hit Girl podrá impedir que los aniquile. La joven asesina Hit Girl y el patrullero Kick-Ass intentaban llevar la típica vida normal de dos adolescentes llamados Mindy y Dave. Pero al acercarse el momento de graduarse en el Instituto, y ante un futuro incierto, Dave decide crear con Mindy el primer equipo de superhéroes. Por desgracia, cuando pillan a Mindy saliendo como Hit Girl, se ve obligada a retirarse momentáneamente y a enfrentarse al aterrador mundo de las «chicas malas» del instituto. Dave no puede contar con su amiga y se une al grupo Justice Forever, dirigido por un exmiembro del hampa convertido al bien, el coronel Stars and Stripes.

