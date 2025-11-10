Pedro Piqueras recuerda el día más tenso de su carrera: «Me vieron 25 millones de espectadores, fui a una psicóloga por el miedo escénico» El periodista reflexiona sobre cómo está llevando la jubilación

Con la jubilación de Pedro Piqueras, la televisión nacional perdió uno de los rostros más conocidos de las últimas décadas. Ahora el comunicador ha relatado en una entrevista reciente, de la que se ha hecho eco 'Herrera en COPE', cómo está viviendo su jubilación.

«Llevaba 51 años trabajando y la mayor parte de ellos con un horario en el que jamás podía cenar con la familia, ni con amigos», ha confesado Piqueras, admitiendo que pensó: «Algo te estás perdiendo de la vida».

El presentador recordó el día de más tensión de su carrera. Fue el 14 de diciembre de 1988 cuando ocurrió una huelga nacional que llevó a La 1 a irse a negro salvo por la noche en su informativo. «Sentí que el miedo escénico existe. Lo sentí una vez allí y puse medios para que eso no se produjera nunca más. Fui a una psicóloga para hablar de ello, estuvimos hablando de crear mecanismos para que el miedo escénico no me afectara. Y, sobre todo, aprendí que es bueno relajarse, respirar profundamente antes, y pensar que va a salir bien», explicó. Esa emisión fue vista por 25 millones de espectadores, una cifra que «si lo llego a tener en cuenta, no habría podido respirar».

El periodista también rememoró su momento más duro al frente de un informativo durante su etapa en Telediario de RTVE. «Fue el atentado en el que sufrieron gravísimas amputaciones Irene Villa y su madre, María Jesús», señaló Piqueras, quien afirmó que se emitieron las imágenes y «tenía miedo de la repercusión que pudieran tener».

«Antes, había habido otro atentado a un teniente del ejército, Carballar. Mientras estaban grabando las consecuencias de este atentado, de repente estalla la otra bomba y las cámaras estaban muy cerca y se van corriendo para allá. Todavía había humo de aquello y se ve a una madre que se levanta, porque en ese momento, ni reparan en lo que le había pasado a ella, que había perdido un brazo y una pierna. Lo que quiere ver es cómo está su hija, una niña pequeña de 12 años, que está tumbada y que había sufrido amputaciones en las dos piernas y en una mano también», contó el presentador sobre las imágenes que se vieron.