Paula Echevarria en los Elle Gourmet Awards. EFE

Paula Echevarría, sobre el motivo que le ha mantenido seis años sin rodar películas ni series: «Lo volvería a hacer mil veces»

La actriz presenta su primer proyecto tras este extenso parón en su carrera

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

Paula Echevarría regresa al ruedo del panorama interpretativo con su nueva serie, 'Camino a Arcadia', que protagoniza junto a William Levy. La asturiana es una de las intérpretes más populares de nuestro país con una carrera muy extensa que abarca exitos como 'Velvet', 'Los Serrano', o 'Policias', el proyecto que la catapultó a la fama.

Sin embargo, el mundo interpretativo va ligado a la inestabilidad. Hay épocas en las que los actores tienen un sinfín de proyectos en el frente, mientras que hay momentos en los que escasean las propuestas.

En el caso de la asturiana, hace cinco años que decidió establecer una pausa en su carrera como actriz tras el nacimiento de su hijo pequeño, Miki, para poder dedicarse a él a tiempo completo. Una decisión que tomó tras la experiencia de su primera maternidad. «Cuando nació Daniella estaba rodando constantemente. Fue la época en la que más trabajo tuve. Vivía en los sets», recordaba en una entrevista.

Ahora, Paula Echevarría regresa con dos producciones espectaculares, 'Camino a Arcadia' para la plataforma SkyShowtime y 'A la deriva', un drama gallego situado en la década de los 70.

Esto, tal y como ella explica, le ha permitido vivir un momento de gran plenitud. «Ilusión por lo que viene. Tengo la vida que quiero en mi casa, disfrtuando de mis hijos, mi chico y mis momentos de calma», ha asegurado.

En cuanto a su vida personal, Paula protagonizó una relación muy mediática junto a David Bustamante. Tras 12 años de relación, 11 de matrimonio y una niña llamada Daniella, la pareja anunció su separación. En la actualidad mantiene una relación con el exfutbolista Miguel Torres, que mantienen desde hace 7 años, con el que tiene un niño en común, Miki.

Paula Echevarría y William Levy visitan esta noche 'El Hormiguero' para presentar su nueva serie 'Camino a Arcadia'. Pablo, interpretado por Levy, es un hombre que intenta rehacer su vida en la ciudad canaria de Arcadia, en la que reside junto a su hijo e Irene, su nueva pareja, interpretada por Paula. Pero un oscuro pasado en México amenaza con volver a perseguirlo.

