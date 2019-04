La petición de matrimonio en pleno rosco de 'Pasapalabra' Christian Gálvez, presentador de 'Pasapalabra'. / LP Un concursante aprovechó la prueba final para pedir a su novia que se casara con él LAS PROVINCIAS Viernes, 5 abril 2019, 11:48

Cada programa de 'Pasapalabra', el presentador de uno de los concursos de televisión más longevos pregunta a los participantes qué harían si se hiciesen con el dinero de la prueba final, un premio del que ya han podido disfrutar algunos como el carismático Fran, el eterno aspirante al bote y otra lista de participantes.

Pero la respuesta que dio a Christian Gálvez uno de los concursantes de programa de este jueves sorprendió no solo al conductor del espacio de Telecinco, sino a todo el público y audiencia del programa.

A la pregunta de «¿Qué harías con 256.000 euros, José?» que Gálvez le hizo al líder del equipo azul antes de comenzar el rosco, este respondió: «Pedirle a mi novia que se case conmigo. Como siempre me dice que no, a ver si al menos por el dinero dice que sí».

El barcelonés proseguía: «Bueno, ya que estoy se lo pido, con o sin bote». Esta particular pedida de mano sorprendió a Gálvez y al público, sobre todo, cuando el concursante relataba que no era la primera vez que le lanzaba esta petición a su pareja.

No obstante, fue aplaudida por todo el plató de 'Pasapalabra'. Aunque al principio el presentador no daba crédito, confesó después que el spoiler había sido mejor que el de Juego de Tronos y le advirtió de que, probablemente, se había confundido de programa: «Has venido a pillar. Igual te has equivocado de programa al no haber ido a First Dates».