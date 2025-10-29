Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los Lakers se podrán ver este fin de semana por televisión. Reuters

Qué partidos de la NBA pueden ver gratis esta semana millones de españoles (del 31 de octubre al 2 de noviembre)

Lakers, Celtics, 76ers, Grizzlies, Pelicans y Oklahoma, los protagonistas en televisión, móviles y tablets

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:47

La gran novedad en la NBA televisada en España es la posibilidad de ver los partidos a través de la plataforma Prime Video, que cada semana ofrece a sus suscriptores, incluidos aquellos que lo son por ser clientes de Amazon Prime. Esto permite que esta temporada millones de personas puedan acceder a la liga de baloncesto norteamericana, que ha arrancado este mes de octubre.

El fin de semana del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, Amazon Prime ofrece tres partidos, dos de ellos en la madrugada del sábado (noche del viernes al sábado, que este año coincide con Halloween) y otro en la tarde del domingo.

Los partidos que se pueden ver son:

Viernes 31 de octubre: 23.30. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

Sábado 1 noviembre: 02:30. Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies

Domingo 2 noviembre: 21:30. New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder.

Resto de partidos del mes de noviembre

8 noviembre, 01:30: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs

8 de noviembre, 4.00: Warriors - Nuggets.

9 noviembre a las 21:30: Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks

15 noviembre a la 01:00: Miami Heat vs. New York Knicks

15 noviembre a las 03:30: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs

16 noviembre a las 22:00: Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs

23 noviembre a las 19:00: Miami Heat vs. Philadelphia 76ers

29 noviembre a las 04:00: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers

30 noviembre a las 21:00: Houston Rockets vs. Utah Jazz

Qué partidos de la NBA pueden ver gratis esta semana millones de españoles (del 31 de octubre al 2 de noviembre)

