Qué partidos de la NBA pueden ver gratis esta semana millones de españoles (del 31 de octubre al 2 de noviembre)
Lakers, Celtics, 76ers, Grizzlies, Pelicans y Oklahoma, los protagonistas en televisión, móviles y tablets
Valencia
Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:47
La gran novedad en la NBA televisada en España es la posibilidad de ver los partidos a través de la plataforma Prime Video, que cada semana ofrece a sus suscriptores, incluidos aquellos que lo son por ser clientes de Amazon Prime. Esto permite que esta temporada millones de personas puedan acceder a la liga de baloncesto norteamericana, que ha arrancado este mes de octubre.
El fin de semana del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, Amazon Prime ofrece tres partidos, dos de ellos en la madrugada del sábado (noche del viernes al sábado, que este año coincide con Halloween) y otro en la tarde del domingo.
Los partidos que se pueden ver son:
Viernes 31 de octubre: 23.30. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers
Sábado 1 noviembre: 02:30. Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies
Domingo 2 noviembre: 21:30. New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder.
Resto de partidos del mes de noviembre
8 noviembre, 01:30: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs
8 de noviembre, 4.00: Warriors - Nuggets.
9 noviembre a las 21:30: Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks
15 noviembre a la 01:00: Miami Heat vs. New York Knicks
15 noviembre a las 03:30: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs
16 noviembre a las 22:00: Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs
23 noviembre a las 19:00: Miami Heat vs. Philadelphia 76ers
29 noviembre a las 04:00: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
30 noviembre a las 21:00: Houston Rockets vs. Utah Jazz