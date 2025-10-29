Qué partidos de la NBA pueden ver gratis esta semana millones de españoles (del 31 de octubre al 2 de noviembre) Lakers, Celtics, 76ers, Grizzlies, Pelicans y Oklahoma, los protagonistas en televisión, móviles y tablets

Los Lakers se podrán ver este fin de semana por televisión.

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:47 Comenta Compartir

La gran novedad en la NBA televisada en España es la posibilidad de ver los partidos a través de la plataforma Prime Video, que cada semana ofrece a sus suscriptores, incluidos aquellos que lo son por ser clientes de Amazon Prime. Esto permite que esta temporada millones de personas puedan acceder a la liga de baloncesto norteamericana, que ha arrancado este mes de octubre.

El fin de semana del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, Amazon Prime ofrece tres partidos, dos de ellos en la madrugada del sábado (noche del viernes al sábado, que este año coincide con Halloween) y otro en la tarde del domingo.

Los partidos que se pueden ver son:

Viernes 31 de octubre: 23.30. Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers

Sábado 1 noviembre: 02:30. Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies

Domingo 2 noviembre: 21:30. New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder.

Resto de partidos del mes de noviembre

8 noviembre, 01:30: Houston Rockets vs. San Antonio Spurs

8 de noviembre, 4.00: Warriors - Nuggets.

9 noviembre a las 21:30: Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks

15 noviembre a la 01:00: Miami Heat vs. New York Knicks

15 noviembre a las 03:30: Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs

16 noviembre a las 22:00: Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs

23 noviembre a las 19:00: Miami Heat vs. Philadelphia 76ers

29 noviembre a las 04:00: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers

30 noviembre a las 21:00: Houston Rockets vs. Utah Jazz

