Ya no falta nada para que Eurovisión 2025 tome el escenario del St. Jakobshalle de Basilea y mueva a ritmo a todo el continente las propuestas para la que será la 69 edición del festival. El pasado martes ya conocimos a los primeros 10 países clasificados para la final, que se celebrará el próximo sábado 17 de mayo en la ciudad Suiza. A estos se les sumarán los cinco países del Big Five (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) y los otros 10 escogidos en la segunda semifinal de este jueves.

Cada vez falta menos para conocer el país que tomará el relevo a Suiza tras la victoria de Nemo y su 'The Code', un logro que Melody tratará de conseguir para España con el tema 'Esa diva'. La sevillana interpretaba en la primera semifinal del pasado martes por primera vez en directo y al completo su actuación, aunque al formar parte del Big Five, no entraba en las votaciones y pasaba directamente a la final.

En la segunda semifinal del jueves 15 de mayo han participado Australia, Montenegro, Irlanda, Letonia, Armenia, Austria, Grecia, Lituania, Malta, Georgia, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Israel, Serbia y Finlandia. También se han subido al escenario Reino Unido, Francia y Alemania, con pase directo a la final.

De todos ellos, estos son los 10 países clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión 2025:

- Lituania

- Israel

- Armenia

- Dinamarca

- Austria

- Luxemburgo

- Finlandia

- Malta

- Letonia

- Grecia

Todos ellos se suman a la competición con los otros 10 países clasificados el martes en la primera semifinal: Noruega, Albania, Suecia, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia, Portugal, Ucrania. Además del Big Five, a todos ellos se unirá Suiza, que como país anfitrión y ganador de la pasada edición, ya tiene asegurado su puesto.