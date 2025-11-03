Pablo Motos desata la sorpresa en 'El Hormiguero' tras la dimisión de Carlos Mazón El presentador valenciano obvia comentar el tema del día, la marcha del presidente de la Generalitat Valenciana un año después de la dana

'El Hormiguero' arranca una nueva semana en la que tratará de mantener su liderazgo frente a 'La Resistencia' que está marcando esta temporada televisiva desde la vuelta del parón estival. El programa de Pablo Motos está consiguiendo pasar por encima al espacio de David Broncano y conseguía su pico con la visita de Isabel Preysler hace dos semanas, superando casi por siete puntos de 'share' al del formato de RTVE.

Este lunes, Motos apostaba por el actor Javier Cámara para mantener a los espectadores en Atresmedia, con una entrevista en la que se presentaba la nueva serie del intérprete, 'Yakarta', que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre. Pero además de la visita del intérprete, el programa de hoy suscitaba especial interés por el clima de inestabilidad política que se está viviendo en la Comuntiat Valenciana, donde la dimisión de Carlos Mazón ha opacado la cobertura política a nivel nacional.

La marcha del presidente de la Generalitat Valenciana tras las críticas de la ciudadanía por su gestión de la dana ha sacudido el escenario político valenciano, escalando también a Génova y poniendo sobre la mesa el papel crucial que tendrá Vox en los próximos movimientos en la autonomía valeniana, donde la causa judicial y la reconstrucción de la tragedia siguen pendientes de resolverse.

Era de esperar que Pablo Motos, que no suele cortarse a la hora de comentar la actualidad y el panorama político en su programa, dedicara unas palabras al tema del día, especialmente como valenciano y tras el discurso con el que la pasada semana paralizaba 'El Hormiguero' para arremeter contra Pedro Sánchez y Carlos Mazón durante el aniversario de la dana. Lo hacía durante la visita del presentador valenciano Arturo Valls, en medio de la cual se levantó para dirigirse a los espectadores: «¿Por qué sigue ahí Mazón? ¿Por qué no declaró el estado de emergencia? ¿Por qué Pedro Sánchez, viendo a la gente ahogarse, no declaró el estado de emergencia por encima del impresentable de Mazón?», reprochaba la pasada semana.«No sé, me gustaría saber si al menos hoy en el funeral han pasado un poquito de vergüenza, que no lo sé, porque para sentir vergüenza hay que tener honor», expresó el presentador.

Sin embargo el valenciano, que tiene a su audiencia habituada a sus reflexiones políticas y a los debates sobre actualidad junto a sus colaboradores en la mesa de 'El Hormiguero', sorprendía precisamente este lunes por todo lo contrario.

Esta vez, el de Requena ha optado por no hacer alusión al que sin duda ha sido el tema de la jornada, obviando realizar cualquier comentario sobre la crisis política que se vive en la Comunitat Valenciana. El presentador omitía por completo durante la entrevista el asunto que ha destapado una crisis en el PP valenciano, y hacía lo mismo tras la marcha de plató de Javier Cámara. «Nos vemos mañana martes con Paula Echevarría y Willian Levy» decía para despedirse, dando por concluido el programa.