Pablo Alborán en el photocall de Los40 Music Awards. EP

Pablo Alborán y el infierno que le obligó a alejarse más de un año de la música: «Hemos vivido un milagro en mi familia»

El artista malagueño visita 'El Hormiguero' para hablar de su presente musical

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Pablo Alborán acude este miércoles a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco 'KM0' y su nueva gira internacional, 'Global Tour KM0'. El programa presentado por Pablo Motos regresa al ámbito musical tras la visita este lunes de Andy, que habló sin tapujos de como está la relación con Lucas tras la separación del duo.

El artista malagueño es un invitado asiduo del espacio de Antena 3. En una de sus últimas apariciones, el cantante sorprendió a todos. A pesar de su habitual discreción, Alborán hizo una excepción durante su entrevista por Pablo Motos y confesó que le hizo dar una pausa en su carrera.

Y es que el malagueño quería estar al lado de un familiar que atravesaba un problema de salud realmente complicado. «Hemos pasado por un proceso de quimioterapia, inmunosupresión, transplante de médula... Ha sido un camino muy largo, un infierno», confesó visiblemente emocionado.

«Pero también hemos vivido la sanación, la curación y el milagro de la ciencia. Me he pensado mucho cómo contar esto, pero las noticias buenas tienen que hacer más ruido que las malas», añadió.

«Donad médulas, que salva vidas. Tengo la obligación moral de decirlo, gracias», expresó con emoción, subrayando que este gesto fue fundamental para que su ser querido pudiera salir adelante.

El artista confesó que para su familiar fue un infierno, aunque afrontó esta situación con una entereza admirable, e incluso con el humor como parte importante de superar el proceso.

El artista explicó que vivir esta experiencia le provocó un cambio importante en muchos aspectos. De este modo, decidió compartir esta historia públicamente, como un homenaje a la medicina y al valor de estar presente para quienes atraviesan momentos de gran dificultad.

