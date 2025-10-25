La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje» Consulta toda la oferta de películas que pueden verse en abierto este 25 de octubre

María Gardó Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 01:07

'Tres anuncios en las afueras' fue una de las cintas más aplaudidas de 2017. Un año donde casi se lleva el Oscar a mejor película, que finalmente fue para 'La forma del agua'. Su brillante reparto sí recogió la estatuilla a mejor actor secundario (Sam Rockwell) y a mejor actriz (Frances McDormand). La cinta critánica se emite este sábado gratis en televisión. Variety dijo de ella que te engancha y «parece que hayas estado en un viaje».

Estas son las películas que se emiten en abierto durante esta jornada:

Tres anuncios en las afueras

Reino Unido. 2017. 112 min. Drama y comedia negra. Director: Martin McDonagh. Intérpretes: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes , Peter Dinklage, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Abbie Cornish.

23.40 horas. La 1 Mildred Hayes (Frances McDormand), una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como responsable principal de la pasividad policial.

El escándalo

EE UU. 2019. 109 min. Drama y comedia negra. Director: Jay Roach. Intérpretes: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow , Allison Janney.

22.00 horas. La 1 El director de la cadena estadounidense de televisión Fox News, Roges Allies es un hombre con mucho poder. Por su posición dentro de la cadena no tiene reparo en basar su política de negocio en que los hombres ocupen los altos cargos. Un grupo de mujeres encabezado por Megyn Kelly deciden poner fin a este régimen contra la discriminación en su lugar de trabajo.

Doom

EE UU. 2005. 108 min. Ciencia ficción. Director: Andrzej Bartkowiak. Intérpretes: Dwayne Johnson , Rosamund Pike, Razaaq Adoti, Ben Daniels, Deobia Oparei, Karl Urban.

22.00 horas. Paramount Network El equipo de investigación que está en la estación espacial de Marte ha abierto involuntariamente una puerta que conecta con el mismísimo infierno, de donde han salido unas monstruosas criaturas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Unos valerosos marines armados hasta los dientes irán al encuentro de esos seres para matarlos.

Que nadie duerma

España. 2023. 122 min. Terror. Director: Antonio Méndez Esparza. Intérpretes: Aitana Sánchez-Gijón, Malena Alterio, Manuel de Blas, Rodrigo Poison, Iñigo de la Iglesia.

22.05 horas. La 2 La vida de una mujer da un vuelco gigante cuando pierde su puesto de trabajo como programadora informática.

Desperado

EE UU. 1995. 106 min. Acción. Director: Robert Rodriguez. Intérpretes: ‎Antonio Banderas, Cheech Marin, Joaquim De Almeida, Salma Hayek, Steve Buscemi.

21.40 horas. À Punt El Mariachi, un misterioso guitarrista, vuelve para vengar la muerte de su amante y la mutilación de una de sus manos. Sin embargo, cometerá un nuevo error: relacionarse con Carolina, la dueña del café-librería de un pueblucho dominado por una banda de traficantes de drogas. Ella, al conocer al Mariachi, comprende que su destino va a a cambiar. Juntos desafiarán a la banda de Bucho a un duelo sangriento.

Otras películas para ver este sábado

- 'El hombre que mató a Liberty Valance', a las 12.35 horas, en Trece.

- 'Breach', a las 14.10 horas, en Paramount Network.

- 'Hatari', a las 15.10 horas, en Trece.

- 'Ejecutiva en apuros', a las 15.55 horas, en La 1.

- 'La verdad sobre mi padre', a las 16.00 horas, en Antena 3.

- 'Soldado universal', a las 16.05 horas, en Paramount Network.

- 'Astérix y Obélix contra César', a las 16.09 horas, en Be Mad.

- 'Hasta que la ley nos separe', a las 17.25 horas, en La 1.

- 'Huir del amor', a las 17.50 horas, en Antena 3.

- 'Río Lobo', a las 18.05 horas, en Trece.

- 'Linterna verde', a las 18.10 horas, en Paramount Network.

- 'Don erre que erre', a las 18.50 horas, en La 1.

- 'Amiga peligrosa', a las 19.25 horas, en Antena 3.

- 'Socios y sabuesos', a las 20.05 horas, en Be Mad.

- 'Sister Act: una monja de cuidado', a las 21.49 horas, en Be Mad.

- 'Lady Halcón', a las 22.10 horas, en Trece.