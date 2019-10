El origen del odio, en Discovery Channel Una imagen de 'Why We Hate'. / d. c. MAÑANA. Sábado, 12 octubre 2019, 00:03

Discovery Channel estrena mañana a las 23.00 horas la serie 'Why We Hate', producida por Alex Gibney y Steven Spielberg. Los seis episodios no solo indagan en la historia del odio a lo largo de los años, sino que exploran ese sentimiento hasta llegar a analizar sus consecuencias más brutales y devastadoras de una forma inédita. Para ello, 'Why we hate' cuenta con reputados expertos en diversos campos que proporcionan una visión más profunda y técnica en cada una de las áreas. La serie arranca centrándose en el origen del odio, y se traslada al comienzo y la evolución de la especie humana.