'Orange Is the New Black', sexta temporada

La sexta temporada de la ficción creada por Jenji Kohan ('Weeds') ganadora de cuatro Premios Emmy, 'Orange Is the New Black', se estrenará hoy en exclusiva por Movistar Series. Se basa en las vivencias reales de Piper Kerman, narradas en un libro autobiográfico, y luce uno de los repartos femeninos más numerosos de la historia de la televisión. En los nuevos capítulos, las historias se repartirán entre dos centros penitenciarios y contarán con la participación de la actriz Rebecca Knox ('Bulls'), que se une al elenco en el papel de una reclusa pequeña pero matona.