Olivia Newton-John renace en Cosmo

La miniserie biográfica 'Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You' llega a España por medio del canal de pago Cosmo a las 22.00 de la noche de hoy. En ella, la actriz australiana de 33 años Delta Goodrem se meterá en la piel de la protagonista de la mítica película musical 'Grease', que la hizo saltar a la fama en 1978. En la producción también aparecerá reflejada su relación con John Travolta, que será interpretado por George H. Xanthis, así como su lucha contra el cáncer de mama, un episodio no exento de polémica pues la productora de la serie no se lo consultó antes a la propia Newton-John.