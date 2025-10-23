La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca» Cuenta atrás para ver una de las mejores películas de Martin Scorsese

María Gardó Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 00:14

Martin Scorsese alcanzó la gloria en 2006 consiguiendo su primer Oscar a mejor película. Lo logró con el thriller policial 'Infiltrados' que cautivó a la crítica y al público gracias a su trama trepidante y la maestría visual que caracteriza al director. Ya considerada una obra maestra del cine, cuenta con un reparto estelar con Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, que bordan sus papeles y convierten a sus personajes en memorables. Lo completan Alec Baldwin, Martin Sheen y Mark Wahlberg.

La historia sigue las trayectorias paralelas de Colin Sullivan, un mafioso infiltrado en la policía de Boston, y de Billy Costigan, un oficial encubierto que se infiltra en la organización criminal de Frank Costello. A medida que ambos agentes dobles se esfuerzan por desenmascarar al otro, la tensión aumenta, llevando a un desenlace sorprendente y moralmente ambiguo.

La fotografía, a cargo de Michael Ballhaus, enfatiza la atmósfera sombría y tensa de Boston, reflejando la complejidad emocional de los personajes.

Además del Oscar mejor película, logró los de mejor director, mejor guion adaptado y mejor montaje. «Te clava en la butaca», fue una de las frases de la crítica de 'Rolling Stone'.

Curiosidades de la película

Scorsese realmente quería a Al Pacino para el papel de Costello, ya que nunca había trabajado con él antes, pero Pacino lo rechazó. Después se le ofreció el papel a Jack Nicholson que también lo rechazó. Poco después, en una reunión conjunta con Martin Scorsese, William Monahan y Leonardo DiCaprio, finalmente fue convencido para interpretar el papel de Frank Costello. Lo hizo porque venía de interpretar comedias y quería volver a ponerse en la piel de un villano.