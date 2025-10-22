¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan hoy a 'Pasapalabra'? Cuatro nuevas caras conocidas se convierten en participantes del concurso los próximos tres días

M. Lahoz Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:02 | Actualizado 19:38h.

'Pasapalabra' atraviesa una situación magnífica. El concurso de Antena 3 no para de batir sus propios récords. Sin ir más lejos, Manu Pascual se ha convertido en el concursante con más programas de la historia. El longevo duelo que mantienen el madrileño y Rosa tiene a los espectadores pegados a la pantalla, inquietos por descubrir al afortunado que conseguirá el bote millonario que entrega el programa. Un bote que asciende ya a los 2.284.000 euros, el más alto de la historia del programa.

Este miércoles, un nuevo grupo de celebridades se une a la mesa presidida por Roberto Leal para vivir la experiencia del concurso y ayudar en todo lo posible a los verdaderos protagonistas. Los primeros invitados confirmados son David Fernández, Leonor Lavado, Carla Nieto y Javi Cantero.

David Fernández

Natural de Barcelona, David Fernández (55 años) es un actor, actor de doblaje y humorista español. Empezó a ser más conocido después de aparecer en distintos programas de televisión, haciéndose especialmente famoso a raíz de que uno de los personajes por él interpretados, Rodolfo Chikilicuatre, fuera elegido, gracias a la audiencia, para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión 2008 en representación de España.

Leonor Lavado

Leonor Lavado es una actriz, imitadora, humorista, presentadora y youtuber española natural de Puente Genil, Córdoba. En 2014, subió un video Youtube donde imitaba a distintos personajes famosos del panorama nacional, lo que le llevó a participar en varios programas de televisión como Los viernes al show, Zapeando, El último mono o Crackóvia de TV3.

Carla Nieto

Natural de Girona, Carla Nieto (41 años) es una actriz española. Ha participado en varias películas de envergadura como son Café solo o con ellas, Las 13 rosas, [REC]3: Génesis, Yo no soy guerrillero, Noctem, Consciencia y Si yo fuera tú. En los últimos años también ha trabajado en las producciones Hypnotized y La fortaleza.

Javi Cantero

Nacido en Madrid, Javi Cantero (42 años) es un cantante y compositor madrileño conocido por ser el hijo de 'El Fary'. Fu él quien descubrió su potencial como cantante a los 16 años. El cantante ha publicado un total de cinco discos, el úlrimo de ellos en 2018.