¿Quiénes son los nuevos invitados que llegan este martes, 4 de noviembre, a 'Pasapalabra?' Cuatro celebridades se unen a Manu y Rosa para vivir la experiencia del concurso

Mario Lahoz Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 16:52

'Pasapalabra' se encuentra realmente cerca de dar a conocer un nuevo ganador del programa. Manu y Rosa ya forman parte de la historia del concurso. El férreo duelo que mantienen suscita el interés de los telespectadores que se mueren de ganas por saber quien obtendrá el mayor bote que ha entregado el espacio de Antena 3 en su historia. La cifra asciende hasta los 2.338.000 euros.

Este martes, 4 de noviembre, cuatro celebridades llegan a la mesa del plató para vivir la experiencia de 'Pasapalabra' y ayudar a los concursantes a conseguir el máximo número de segundos posible para el rosco final. Los invitados confirmados son Soraya Arnelas y Laura Galán.

Soraya Arnelas

Nacida en Cáceres, Soraya (43 años) es una cantante, compositora, actriz y modelo española. Su salto a la fama llegó tras 'Operación Triunfo' en el año 2005. Cuatro años después, fue la encargada de representar a España en Eurovisión con el tema 'La noche es para mí'. La artista cuenta con dos discos de platino y un disco de oro en su haber.

Laura Galán

Laura Galán (39 años) es una actriz española nacida en Guadalajara. En 2022 protagonizó la película 'Cerdita' y su papel protagonista como Sara le valió el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación. También ha participado en otros proyectos como 'El hombre que mató a Don Quijote' o 'Zorras'.