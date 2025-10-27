Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿Quiénes son los nuevos invitados de hoy, lunes 27 de octubre, en 'Pasapalabra'?

Un nuevo grupo de celebridades vivirá la experiencia del programa por tiempo limitado

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:09

'Pasapalabra' está muy cerca de entregar el bote más cuantioso de la historia. Los telespectadores están expectantes por conocer si será Manu, o será Rosa, el agraciado concursante que conseguirá obtener la millonaria cantidad que otorga el programa. Actualmente, la cifra está situada ligeramente por encima de los 2.300.000 euros.

Cada tres entregas, un nuevo grupo de cuatro famosos visita el plató de Antena 3 para vivir la experiencia del concurso y ayudar a los participantes a conseguir los máximo segundos posibles para el rosco final. Los primeros invitados confirmados son Iñaki Miramón y Eva Isanta.

Iñaki Miramón

Natural de Bilbao, Iñaki Miramón (68 años) es un actor español de cine, teatro y televisión. Sus papeles televisivos en 'Página de sucesos', 'A Electra le sienta bien el luto' y 'Media Naranja' le convierten en un rostro popular para el público español. Entre sus últimos proyectos más destacados se encuentran las series 'Amar es para siempre' o 'Atasco'.

Eva Isanta

Nacida en Ceuta, Eva Isanta (54 años) es una actriz española conocida por interpretar a Bea en 'Aquí no hay quién viva' y a Maite Figueroa en 'La que se avecina'. En el año 2019, formó parte del panel de jueces de la cuarta temporada de 'Got Talent España'.

