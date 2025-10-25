Quiénes son los nuevos concursantes de 'La Ruleta de la Suerte Noche' El concurso regresa este sábado (22:00 horas) con una nueva entrega en Antena 3

'La Ruleta de la Suerte Noche' regresa este sábado (22:00 horas) con una nueva entrega en Antena 3. Presentado por Jorge Fernández y Laura Moure contará con nuevas pruebas, nuevos gajos y un gran premio por el que concursarán Álex, Irene y JoséMaría, los tres nuevos participantes en la edición nocturna del programa matinal líder.

Álex Gutiérrez viene de la Rinconada, Sevilla. Trabaja como encargado de una tienda de ropa y es un gran amante de la moda. Una lesión le apartó de su pasión, el baile. Ha trabajado en musicales y necesita el dinero para un coche nuevo y para un viaje a Riviera Maya.

Irene Ronda vive en Alaquás, Valencia. Trabaja en Recursos Humanos. Le apasiona viajar y es una gran aficionada a los festivales de música «remember». Quiere ganar el coche y también le gustaría hacer un viaje con su madre y su hermano a Grecia.

De Cabezuela del Valle, Cáceres, viene José María García. Padre de dos hijas, trabaja como camarero en un hotel balneario del Valle del Jerte. Le apasionan las reparaciones y las manualidades. Y le gustaría llevar a sus hijas Disneyland París.

