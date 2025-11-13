Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mariano Rajoy en la presentación de su libro 'Discursos parlamentarios de Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno 2011-2018'. EFE

La nueva vida de Mariano Rajoy, casi el doble de ingresos que cuando era presidente del Gobierno

El expolítico del PP visita este jueves 'El Hormiguero' para presentar su nueva obra

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

Mariano Rajoy es el invitado este jueves de 'El Hormiguero'. El expresidente del Gobierno repasará cómo fue su trayectoria política y analizará la actualidad del país. Además, aprovechará el espacio de Antena 3 para presentar su nuevo libro, 'El arte de gobernar', un ensayo con más reflexiones políticas que ideología.

Rajoy asumió el liderazgo del Ejecutivo con mayoría absoluta en el año 2011. Su período de Gobierno estuvo marcado principalmente por los casos de corrupción que afectaron de lleno a su formación. En 2018, la moción de censura presentada por Pedro Sánchez tras hacerse pública la sentencia del caso Gürtel, le obligó a abandonar su puesto y marcó el final de su etapa en la política activa.

Tras dejar la Moncloa, Rajoy regresó a su puesto de registrador de la propiedad, una labor que le proporciona unos ingresos superiores a los que percibía como presidente del Gobierno (80.593 euros).

Se estima que podría estar ganando una cantidad que oscila entre los 120.000 y los 150.000 euros brutos anuales. A estos ingresos se suma la asignación vitalicia que recibe por su estatus de expresidente, estipulada en 74.580 euros.

Además de su actividad como registrador, Rajoy se ha mantenido en el foco mediático gracias a su faceta de escritor con obras como 'Una España mejor y 'Política para adultos'.

Por otra parte, sigue vinculado con la política pero desde un segundo plano. En ocasiones se le ha visto apoyando a figuras destacadas del Partido Popular como Alberto Nuñez Feijoó o Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto a su patrimonio, se estima que posee en torno a 16 inmuebles repartidos por distintas ubicaciones del país. Entre ellas destaca su residencia en Caravaca, adquirida junto a su esposa, Elvira Fernández.

