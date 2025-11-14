Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álex García, en una escena de la serie. Netflix

La nueva serie española basada en un bestseller que se estrena este viernes y protagoniza Álex García

'El cuco de cristal' ha sido todo un éxito de ventas del escritor Javier Castillo

J.Zarco

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

Netflix estrena este viernes 14 de noviembre la serie 'El cuco de cristal', basada en el bestseller del escritor Javier Castillo. Está protagonizada por Catalina Sopelana (El jardinero, El vecino), Alex García (Sagrada familia, El inmortal), Itziar Ituño (Berlín, La casa de papel), Iván Massagué (El hoyo), Alfons Nieto (El cuerpo en llamas, Élite) y Tomás del Estal (Clanes).

Tras el éxito de la adaptación de 'La chica de nieve' y 'El juego de alma, la plataforma vuelve a apostar por un libro de Javier Castillo, que lleva 2,5 millones de ejemplares vendidos con sus ocho novelas.

En este caso, la serie narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), una médico residente de primer año que sufre un infarto fulminante. Tiene una segunda oportunidad gracias a un transplante de corazón, pero ello provoca que tenga una necesidad imperiosa de conocer quién fue su donante.

Por ello, acude a un pequeño y enigmático pueblo en el que descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. Además, la llegada de Clara al pueblo serán el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían que estaba enterrado para siempre.

La ficción cuenta con seis episodios que estarán disponibles en Netflix a partir del próximo viernes 14 de noviembre. Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig (La chica de nieve, Estoy vivo) son los encargados de esta adaptación a la pantalla que dirigen Laura Alvea (Ánimas) y Juan Miguel del Castillo (La novia gitana).

