Directo Familiares de las víctimas y primeras autoridades ya están en la Ciudad de las Artes para el funeral de Estado
Noemí Galera. Prime Video

Noemí Galera pide la dimisión de Mazón desde 'Operación Triunfo': «Me toca de cerca»

La directora de la academia ha querido recordar a las víctimas y ha lanzado un duro mensaje político

A. Pedroche

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:23

Comenta

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia. Fallecieron 229 personas, pero hubo decenas de miles de afectados. Familias enteras perdieron su casa, muchos negocios destrozados y las localidades de la zona cero quedaron sepultadas bajo el lodo y la angustia de un día que quedará para siempre en los capítulos más trágicos de la historia de España. Desde que sucedió han sido muchas las voces que se han alzado reclamando justicia. Algunas de ellas de caras conocidas.

Ahora que se cumple un año, desde 'Operación Triunfo' no han querido olvidar a los afectados. Durante la comida, los concursantes han guardado un minuto de silencio y han ofrecido un aplauso en honor a los supervivientes de la tragedia. Sin embargo, los espectadores del 24 horas han aplaudido las palabras de Noemí Galera. La directora de la academia no se ha mordido la lengua cuando se ha juntado con los concursantes para el ensayo general.

«Hoy os he puesto en el planning diario que hace un año de la dana de Valencia. Estaría bien que le dedicáramos el día de hoy a las familias de las víctimas», ha dicho visiblemente emocionada. «A mí es que me toca un poquito de cerca porque tengo muchos amigos allí y es un día terrible», ha añadido la catalana.

Lo más fuerte de su breve discurso ha llegado al final: «Hay gente que está sufriendo muchísimo. Esto lo digo como Noemí Galera no como 'Operación Triunfo': Mazón dimisión. Es lo que queremos todas las personas de bien».

@ot2025.online Noemí habla de la DANA de Valencia 🗣️🗣️ #ot #operaciontriunfo #vuelveot #ot2025 #otdirecto29o ♬ original sound - ot2025.online

Cabe recordar que en la academia hay una concursante valenciana. Se trata de la paternera Lucía Casani. Si bien su localidad no es una de las afectadas por la dana, en un día como hoy se ha mostrado muy emocionada recordando el drama que asoló su tierra.

