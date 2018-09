Noemí Galera carga contra la Falange Española en Operación Triunfo 2018 Noemí Galera, directora de la Academia de OT. / RTVE La directora de la Academia recriminó a una concursante sus palabras acerca de 'Camina', y poco después se «cagó» en el partido político LAS PROVINCIAS Viernes, 28 septiembre 2018, 21:02

En numerosas ocasiones, Noemí Galera se ha referido a ella misma como «la madre de la Academia» y no tiene miedo a recriminar actitudes de los concursantes cuando considera que se equivocan. Esta vez le ha tocado a la favorita del público, Noelia.

Todo ha sucedido cuando los participantes de OT 2018 se encontraban componiendo el tema de su edición, tal como hicieron los anteriores con 'Camina'. La malagueña Noelia quería incluir en la canción una frase que ya estaba en el himno del año pasado y sus compañeros le explicaban que no podían escribir lo mismo. «Que me chupen un huevo, tío, a mí me importa tres pitos la canción del año pasado, yo ya no me acuerdo ni de su letra», ha contestado Noelia.

Poco después, la directora les ha reunido para darles un toque de atención. Galera les ha pedido más respeto a la hora de hablar de la antigua edición. «No solamente respeto entre vosotros sino que respetéis a los artistas que vienen, a los que vendrán y a los de la edición anterior».

Confrontación con la Falange

Tras la bronca, uno de los concursantes, Dave, ha asegurado con preocupación que durante su estancia había insultado a la Falange Española. «Yo me he cagado en la Falange Española, la de las JONS».

La directora, ante su sinceridad, le ha contestado: «A ver si te van a llevar a la cárcel. Bueno, ahí también me cago yo. Y si no mira, que vengan». La respuesta ha desencadenado los aplausos de los participantes, que tras semejante bronca, ponían punto y final al incómodo momento.

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve#OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

Sin embargo, para Noemí Galera la cosa no acaba ahí. La Falange Española no ha tardado en reprocharle su actitud por Twitter. El partido político ha recriminado que se hagan ese tipo de afirmaciones en un canal público. «Todo esto pagado con dinero público. Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas», aseguraba la Falange.