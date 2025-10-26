Netflix traslada a sus pantallas uno de los juegos de mesa más vendidos en el mundo Un clásico desde los años 90s, que ha vendido más de 20 millones de ejemplares y se ha traducido a múltiples idiomas

Uno de los juegos de mesa más vendidos alrededor del mundo llega a las pantallas del imperio rojo del streaming, Netflix. Se trata de Catán, un clásico que ha acompañado a millones de familias y amigos desde los años 90s. Quienes lo han jugado antes saben que por su compleja estrategia y carácter competitivo podrían traducirse en una pieza audiovisual llena de tensiones y alianzas.

Según la revista Variety, se van a producir un conjunto de proyectos con o sin guión. Entre ellos se incluyen al menos una película de acción real, otra de animación, series de televisión y reality shows.

Esto supone un gran reto para la empresa, ya que tiene que trasladar del tablero al cine, la esencia del juego. Normalmente, el público tiene expectativas altas ante las adaptaciones, y no hay nada peor como aquellas que no se cumplen. Sin embargo, en la iniciativa están involucrados sus principales fundadores: Darren Kyman, la editora de Asmodee (empresa francesa de distribución de juegos de mesa); Pete Fenlon, de Catan Studios y Guido y Benjamin Teuber, hijos de Klaus Teuber, inventor de «Catán». Roy Lee, de Vertigo Entertainment, también será productor.

Además, casos similares ya han tenido éxito en el pasado como 'Arcane'. Una serie de dos temporadas inspirada en el videojuego 'League of legends', que fue dirigida por Riot Games y Fortiche Production. Lo mismo se podría decir de la película de 'Super Mario Bros', que fue todo un éxito en el 2023.

Hasta el momento, no se conoce alguna posible fecha de lanzamiento, pero se estima que podría ser como mínimo para los años 2027-2028. Además, esta no es la única adaptación que está preparando la plataforma. En su comunicado, también recuerda que está preparando un reality inspirado en Monopoly.

A finales de los años 80s, un dentista con problemas financieros llamado Klaus Teuber, encontró un pasatiempo que le permitía ganar un dinero extra: elaborar juegos de mesa. Luego de que su primer diseño, Barbarossa, tuvo éxito se animó a seguir creando más ideas. Hasta que en 1995, creó Colonos de Catán, su último invento que consistía en explorar una isla desconocida. Ahora, treinta años después, el juego ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo y se ha traducido a múltiples idiomas.

¿En qué consiste Catán y por qué es tan famoso?

Catán es un juego que tiene tres pilares importantes: estrategia, comercio y construcción. En él, los participantes simbolizan un grupo de colonos y compiten por desarrollar la mejor civilización en la isla. El tablero está formado por hexágonos que representan cinco tipos de terreno. Cada uno produce recursos diferentes (madera, arcilla, trigo, lana y piedra), que les permitirán a los jugadores armar carreteras, pueblos y ciudades.

El corazón del mismo está en la gestión y el intercambio de estos elementos. Los participantes los obtienen según los números que salen al lanzar los dados, y deben negociar entre sí para conseguir lo que les falta. Para ganar, se necesitan diez puntos que se consiguen desarrollando ciudades, formando el camino más largo o comprando cartas especiales.

Probablemente, su fama se debe a que es un juego fácil y rápido de explicar que encaja bien en cualquier situación. Además, su dinámica permite que haya múltiples caminos para conseguir la victoria, siendo fundamental colaborar entre rivales.

Como decía Kleus Teuber: «La esencia del juego no está en competir, sino en colaborar: los problemas de la competición se pueden resolver de manera no violenta».

