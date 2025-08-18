Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva reparte 10 premios de 17.274,11 euros en todo el país este domingo
Logo Patrocinio
Iñaki Godoy como Luffy. de 'One Piece Netflix

Netflix da pistas sobre la fecha de estreno de la segunda temporada del anime de piratas más famoso del mundo

La plataforma ha desvelado una nueva imagen oficial de la serie de los Piratas de Sombrero de Paja

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:38

A la espera de que aterrice la segunda temporada de One Piece en Netflix, la plataforma ha publicado una nueva imagen promocional de su exitosa adaptación en acción real del manga de Eiichiro Oda.

En ella, los protagonistas, Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero Gibson (Usopp), posan con la energía característica de su personajes.

El lanzamiento ha venido acompañado de un mensaje que no ha pasado desapercibido entre los fanáticos.

«¿Lo sientes en el viento, Nakama? ¡El mar está agitado y corren rumores desde Grand Line de que se acerca algo grande para el One Piece Day! ¡Créenos, querrás estar a bordo cuando llegue el momento!», reza el pie de la foto.

Noticias relacionadas

De qué va 'Asesina a sueldo', la nueva serie de Telecinco

De qué va 'Asesina a sueldo', la nueva serie de Telecinco

La película considerada de culto que deja Netflix en pocos días

La película considerada de culto que deja Netflix en pocos días

De esta manera, la publicación a través de X deja entrever que el 'One Piece Day -el evento anual que se celebra en Tokyo los días 9 y 10 de agosto en honor a la obra de Oda- podría traer consigo anuncios clave relacionados con la serie.

Entre ellos la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de la ficción, ya que por el momento la plataforma no ha revelado ningún día en concreto más allá de confirmar su llegada en 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  5. 5 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  6. 6

    El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias
  7. 7

    La startup valenciana que revoluciona la salud de las mujeres embarazadas y el postparto
  8. 8

    La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones
  9. 9

    Una falla de vareta en el desierto de Nevada
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Netflix da pistas sobre la fecha de estreno de la segunda temporada del anime de piratas más famoso del mundo

Netflix da pistas sobre la fecha de estreno de la segunda temporada del anime de piratas más famoso del mundo