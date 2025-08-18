Netflix da pistas sobre la fecha de estreno de la segunda temporada del anime de piratas más famoso del mundo La plataforma ha desvelado una nueva imagen oficial de la serie de los Piratas de Sombrero de Paja

Mario Lahoz Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 00:38 Comenta Compartir

A la espera de que aterrice la segunda temporada de One Piece en Netflix, la plataforma ha publicado una nueva imagen promocional de su exitosa adaptación en acción real del manga de Eiichiro Oda.

En ella, los protagonistas, Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji) y Jacob Romero Gibson (Usopp), posan con la energía característica de su personajes.

El lanzamiento ha venido acompañado de un mensaje que no ha pasado desapercibido entre los fanáticos.

«¿Lo sientes en el viento, Nakama? ¡El mar está agitado y corren rumores desde Grand Line de que se acerca algo grande para el One Piece Day! ¡Créenos, querrás estar a bordo cuando llegue el momento!», reza el pie de la foto.

De esta manera, la publicación a través de X deja entrever que el 'One Piece Day -el evento anual que se celebra en Tokyo los días 9 y 10 de agosto en honor a la obra de Oda- podría traer consigo anuncios clave relacionados con la serie.

Entre ellos la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de la ficción, ya que por el momento la plataforma no ha revelado ningún día en concreto más allá de confirmar su llegada en 2026.

Temas

Netflix