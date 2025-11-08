Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El asesino Joaquín Ferrándiz, tras su salida de prisión después de completar su condena, en julio de 2023. Iván Arlandis

Netflix busca a extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz

El rodaje de la producción, basada en una investigación de LAS PROVINCIAS, se desarrollará a mediados de este mes en cuatro municipios de La Safor

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:58

Comenta

Se buscan extras para la serie de Netflix sobre el podcast de LAS PROVINCIAS que indagó en el pasado y presente de Joaquín Ferrándiz. Él ... es el asesino en serie que en los años 90 mató a cinco mujeres y está en libertad tras completar su condena en verano de 2023. Según ha podido saber este diario, los responsables de la producción han comenzado ya la fase de búsqueda de figurantes, puesto que el rodaje está a punto de comenzar.

