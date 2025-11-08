Netflix busca a extras en Valencia para la serie sobre el podcast del asesino Joaquín Ferrándiz

Se buscan extras para la serie de Netflix sobre el podcast de LAS PROVINCIAS que indagó en el pasado y presente de Joaquín Ferrándiz. Él ... es el asesino en serie que en los años 90 mató a cinco mujeres y está en libertad tras completar su condena en verano de 2023. Según ha podido saber este diario, los responsables de la producción han comenzado ya la fase de búsqueda de figurantes, puesto que el rodaje está a punto de comenzar.

Según las previsiones, las tomas para la serie en la popular plataforma de streaming se desarrollarán entre los próximos 13 y 21 de noviembre en Piles, Oliva, Pego, Gandia y sus alrededores. Se necesitan tanto hombres como mujeres de entre 20 y 40 años, preferiblemente de esta zona de Valencia, y no se aceptan personas con tatuajes visibles, rapados, degradados o mechas en su estilo de peluquería. Se trata de adaptarse al aspecto propio de los años 90, época en la que se produjo la fatídica andadura delictiva del criminal de Castellón.

La participación de los figurantes se remunera con arreglo al convenio del sector audiovisual y con alta en la Seguridad Social en régimen de artista, con unos emolumentos de casi 60 euros al día. Los interesados deben enviar sus documentación al número de What's App 664 21 88 64. Deben indicar como asunto VALENCIA y aportar nombre, apellidos y lugar de residencia, además de una foto actual de medio cuerpo y otra de cuerpo entero (sin gorras, pañuelos, gafas o coletas), su altura y tallas de camisa, pantalón y zapato.

Netflix anunció a mediados de octubre el inicio de rodaje de 'En el círculo del asesino', una nueva serie de ficción inspirada en un caso real de la España negra. Llega sólo unos meses después del estreno de la exitosa serie sobre el caso de Maje, otra homicida valenciana sobre la que LAS PROVINCIAS ha trabajado también en formato de podcast.

El proyecto está dirigido por Sergio G. Sánchez ('Alma', 'El secreto de Marrowbone') y Pedro Martín-Calero ('El llanto') y cuenta con un destacado reparto encabezado por Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana. El reparto lo completan Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla entre otros.

Una joven periodista (Gabriela Andrada) reconstruye para un podcast la historia del primer asesino en serie de la historia reciente de España, en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena. Para acceder a los protagonistas del pasado, cuenta con la ayuda de una periodista veterana (Belén Rueda), quien cubrió el caso en su juventud (Catalina Sopelana). En el círculo del asesino es una serie de ficción de siete capítulos que se desarrolla entre el presente y la segunda mitad de los noventa en la Comunitat Valenciana, años en los que tuvieron lugar los asesinatos.

La producción de la serie corre a cargo de Morena Films y cuenta con Pedro Uriol y Sergio G. Sánchez como productores ejecutivos. Los guiones han sido escritos por el propio Sergio G. Sánchez con la colaboración de Guillem Clua. El rodaje, ya en marcha, se llevará a cabo en diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana y en Madrid durante las próximas semanas.

Con más de un centenar de proyectos en su catálogo entre largometrajes, cortometrajes y series tanto de ficción como documental, Morena Films ha logrado más de 100 nominaciones y 20 Premios Goya. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran algunas de las cintas españolas más taquilleras de todos los tiempos como 'Celda 211' (Daniel Monzón) y 'Campeones' (Javier Fesser); y otros títulos relevantes como 'También la lluvia' (Icíar Bollaín), 'Bajocero' (Luis Quíllez), 'Intemperie' (Benito Zambrano), 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi) o 'Cerdita' (Carlota Pereda). Morena Films también ha producido las series 'Invisible' (Disney+), 'La chica invisible' (Disney+), 'LALIGA: Más allá del gol' (Netflix) y 'Alcaraz, a mi manera' (Netflix).

Una completa investigación periodística

La nueva serie de Netflix está basada en 'Ferrándiz. Alrededor de un asesino en serie', el podcast de investigación que LAS PROVINCIAS estrenó en julio de 2023 en torno al criminal de Castellón, a propósito de su salida de la cárcel. Este trabajo recopilaba los testimonios más esenciales para comprender la dimensión social y humana de uno de los sucesos más importantes de la historia reciente de España: cinco mujeres muertas a manos del considerado primer asesino en serie de nuestro país.

A lo largo de ocho capítulos en esta pieza sonora se narra todo lo que sucedió entre 1995 y 1998, de las investigaciones que se desarrollaron hasta que se determinó que una única persona estaba detrás de una serie de muertes y del seguimiento que se hizo del sospechoso hasta reunir las pruebas suficientes para detenerle.

El podcast, producido por LAS PROVINCIAS y el equipo de audio de Vocento, está basado en una investigación Andrea Morán y el periodista Javier Martínez. Su papel en el traslado a la serie se ha feminizado y lo asumen Belén Rueda y Catalina Sopelana, en diferentes etapas. Cuenta con guion de Andrea Morán (Gabriela Andrada en la ficción) y Juan Antonio Marrahí. En él se repasa el caso y se buscan respuestas a las grandes preguntas que plantea el caso: ¿Qué sucede en la mente del psicópata? ¿Por qué no estuvo mejor vigilado tras su condena por violación? ¿Cómo pudo engañar a todos?

La actriz Emma Suárez se ocupó de la narración de cada uno de los episodios en la que era su primera vez ante un reto en el que únicamente debía usar su voz y en el que actuaba como guía para los oyentes. El podcast, coordinado por Mikel Labastida, con montaje de Amalia Yusta y diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate, está disponible en todas las plataformas de audio.

Los galardones European Newspaper Awards, que distinguen el periodismo visual print y online, reconocieron este trabajo en la categoría de podcast, junto con otros de Financial Times, lrish lndependent o Politiken. Además obtuvo una nominación a los Ondas en la categoría de Narrativo de no ficción.