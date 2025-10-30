Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿De qué murió el marido de Paz Padilla?

Antonio Juan Vidal Agarrado falleció en el año 2020, a los 53 años

AT

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:16

Paz Padilla nació en Cádiz en 1969. Cómica, actriz y presentadora, comenzó en televisión en 1994 en el programa de humor 'Genio y figura', que se emitía en Antena 3. Desde entonces ha desarrollado una larga y exitosa carrera profesional, sobre todo en televisión.

La actriz se casó por primera vez, en octubre de 1998, con Albert Ferrer, su representante artístico. Ambos tienen una hija en común, Anna. La pareja se divorció en el año 2003.

Paz Padilla contrajo matrimonio por segunda vez, en 2016, con Antonio Juan Vidal Agarrado, funcionario de la Junta de Andalucía y su amor de juventud, quien falleció en el año 2020, a los 53 años, a causa de un cáncer cerebral. Sólo unos meses antes habñia falleciod la madre de la humorista, Dolores Díaz.

El fallecimiento de Juan vidal fue un duro golpe para Paz Padilla. La vida de la gaditana dio un giro de 180 grados y sus prioridades cambiaron. La presentadora confesó que había hecho una «reconversión personal que se ha traducido en lo profesional y ahora tiene nuevos retos por delante que la mantienen alejada de la pequeña pantalla».

Paz Padilla escribió dos libros 'Madre' y 'El humor de la vida' y dio conferencias hablando del duelo y de resiliencia.

La vida golpeó de nuevo duramente a Paz Padilla en el año 2024. Su hermano Luís falleció de manera inesperada a los 57 años. Paz y su hermano tenían una relación muy estrecha, tanto que ella misma lo definía como su «ojito derecho».

