'Mujeres desesperadas' está de vuelta pero no será bien recibida por todos los fans La actriz Kerry Washington es la productora del de esta exitosa serie

Eva Longoria en una escena de la segunda temporada de la serie 'Mujeres Desesperadas'

Laura Carrasco Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12

La época de los 2000 fue sin duda la edad dorada de las series de televisión de las cadenas generalistas, entre las más destacadas se encuentran Perdidos, Anatomía de Grey, The O.C. o , por supuesto, Mujeres desesperadas. Todas ellas han creado en la actualidad un sentimiento de nostalgia al haber generado en sus espectadores algo de emoción en su momento.

Marc Cherry fue el creador de esta serie en 2004, la cual duró 8 temporadas, llegando a un total de 170 episodios. Parecida, pero con un tono más escéptico que 'Sexo en Nueva York', 'Mujeres desesperadas' repasa los dramas de un grupo de amigas en el barrio residencial del idílico barrio de Wisteria Lane. Con un elenco de lujo compuesto por Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria, quien lograría la mayor fama, Longoria ha compartido desde el final de la serie en 2012, sus ganas de que volviera la icónica serie.