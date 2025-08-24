'Mujeres desesperadas' está de vuelta pero no será bien recibida por todos los fans
La actriz Kerry Washington es la productora del de esta exitosa serie
Laura Carrasco
Domingo, 24 de agosto 2025, 00:12
La época de los 2000 fue sin duda la edad dorada de las series de televisión de las cadenas generalistas, entre las más destacadas se encuentran Perdidos, Anatomía de Grey, The O.C. o , por supuesto, Mujeres desesperadas. Todas ellas han creado en la actualidad un sentimiento de nostalgia al haber generado en sus espectadores algo de emoción en su momento.
Marc Cherry fue el creador de esta serie en 2004, la cual duró 8 temporadas, llegando a un total de 170 episodios. Parecida, pero con un tono más escéptico que 'Sexo en Nueva York', 'Mujeres desesperadas' repasa los dramas de un grupo de amigas en el barrio residencial del idílico barrio de Wisteria Lane. Con un elenco de lujo compuesto por Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross y Eva Longoria, quien lograría la mayor fama, Longoria ha compartido desde el final de la serie en 2012, sus ganas de que volviera la icónica serie.
Lo cierto es que su deseo se ha cumplido, pero con algunas modificaciones. El blog de noticias 'Deadline' confirmó que está en marcha el 'reboot' de 'Mujeres desesperadas', pero se tratará de adaptación de un nuevo grupo de amigas, se mantendrá la localización de Wisteria Lane, y este sería en un principio el título de la serie y no se prevee ninguna aparición de las actrices de la serie original.
'Wisteria Lane' estará escrita por Natalie Chaidez, aunque la principal impulsora del proyecto es la actriz Kerry Washington a partir de su productora, Simpson Street, en asociación con 20th Television. La actriz que ya ha participado en series como Scandal o Little fires everywhere (junto con Reese Witherspoon), no descarta tener un papel protagonista en 'Wisteria Lane'.
Sobre qué irá 'Wisteria Lane'
Pese a que aún no hay fecha de estreno ni nombres para su elenco, sí que ha trascendido una sinopsis que adelanta que las nuevas protagonistas lidiarán con algo más actual, las redes sociales. Seguirá en la misma línea que las temporadas del 2000, pero a esas vidas opulentas con casas de ensueño, familias perfectas y cochazos se unirán los posts sonrientes, donde todo parece perfecto en redes sociales.
