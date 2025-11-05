Muere Lee Weaver, actor de 'El Príncipe de Bel Air' o 'El show de Bill Cosby' El intérprete dio vida al empleado de mantenimiento en la mítica serie de Will Smith

Lee Weaver, conocido por su papel como empleado de mantenimiento de la familia Banks en la serie 'El Príncipe de Bel Air', falleció el pasado 22 de septiembre a los 95 años y su familia lo ha comunicado este pasado fin de semana. Hace unos días también había que lamentar la pérdida de Floyd Roger Myers Jr, actor secundario de la ficción.

El veterano intérprete ha tenido papeles secundarios en series como O Brother! (2000), Donnie Darko (2001), o Virgen a los 40 (2005). Debutó en televisión en los años 50 y participó en más de 100 títulos. Pese a que casi todo fueron en la pequeña pantalla, también tuvo papeles en el cine, como el ferroviario ciego que interpretó en la película de los Coen.

Durante las primeras décadas de su carrera dio vida al hermano del profesor de gimnasia de El show de Bill Cosby (1969-71), a un exhibicionista en Canción triste de Hill Street (1982-84) y fue actor de voz en la serie animada original de G.I. Joe (1985-86).

Kojak, Los Jefferson, Enredo, Starsky y Hutch, Calle tranquila, MacGyver, La hora de Bill Cosby, Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, Cosas de hermanas, Sensación de vivir, De repente Susan, A dos metros bajo tierra, C.S.I., Me llamo Earl, Colgados en Filadelfia o Community fueron otras producciones en las que tuvo alguna aparición.

«Tejió alegría, profundidad y representación en cada papel que interpretó y en todo lo que hizo», señaló su familia. Nacido en Florida, fallece a los 95 años dejando un vació en el mundo de la interpretación.

