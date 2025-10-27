Muere Esther Uría, actriz de 'Hospital Central' o 'Cuéntame cómo pasó', a los 55 años La intérprete vasca también era pedagoga e investigadora

J.Zarco Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 16:41

Luto en el mundo de la televisión tras la muerte de Esther Uría el pasado jueves a los 55 años en el Hospital Donostia, tras sufrir una breve enfermedad.

Nacida en San Sebastián, se formó en Arte Dramático y compaginó su carrera como actriz con la de pedagoga e investigadora. Participó en diversas obras de teatro como 'La cacatúa verde' o 'La importancia de llamarse Ernesto' y también tuvo apariciones en series de televisión importantes en España como 'Cuéntame cómo pasó', 'El comisario', 'Doctor Mateo' y 'Hospital Central'.

Fue en 2008 cuando decidió dejar a un lado su trabajo como actriz para retomar sus estudios. Logró el Premio Extraordinario en Educación Especial y la licenciatura con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. En 2012 realizó un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria y en 2014 obtuvo una beca para su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica para fomentar la convivencia en secundaria, investigación que completó en la Universidad de Victoria (Canadá).

Más tarde, en 2018, se doctoró en la EHU/UPV con la tesis Diseño, desarrollo y evaluación de un programa basado en las técnicas del sistema teatral para el fomento de la convivencia positiva en el alumnado de secundaria del País Vasco.

No quiso abandonar su pasión por el teatro y en 2013, junto a su pareja Edu Errondosoro', creó la obra 'Cada día es solo una vez al día', donde reivindicaba la importancia de la risa. «No nos lamentamos del pasado, tenemos el presente y una forma muy positiva de vivirlo es empezar a vivir con humor reflexivo. Vivamos el presente con humor y amor», aseguró en unas declaraciones recogidas por 'El Diario Vasco'.