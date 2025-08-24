Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la serie 'Emily in Paris'. Netflix

Muere a los 47 años el asistente de dirección de 'Emily in Paris' tras desplomarse en pleno rodaje

El equipo se encontraba grabando en un hotel de Venecia cuando ocurrió el desfallecimiento y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:01

El equipo de 'Emily in Paris' ha recibido un duro golpe en pleno rodaje de su próxima temporada para Netflix. El asistente de dirección de la serie, Diego Borella, fallecía repentinamente al desplomarse en plena grabación, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida. El hombre colapsó de golpe en el hotel de Venecia donde se encontraban grabando algunas de las escenas para la nueva entrega de la producción y moría en el acto a los 47 años.

Según informa el medio Mirror, Borella se desplomó este jueves mientras el equipo grababa precisamente la escena final de la quinta temporada, en el emblemático hotel Danieli de la ciudad italiana.

Tal y como detalla el mismo medio, los sanitarios acudieron de inmediato a asistir al ayudante de dirección, pero no lograron reanimarle y certificaron su fallecimiento. El rodaje, que estaba programado del 15 al 25 de agosto, se interrumpió de forma inmediata tras el trágico suceso.

Borella, natural de Venecia, contaba con una amplia experiencia en cine y también en literatura, un ámbito en el que desarrollaba su afición por la escritura de cuentos infantiles.

Justo unos días antes de la muerte de Borella, la serie anunciaba la fecha de estreno de su próxima temporada, que será la quinta. La popular producción protagonizada por Lily Collins constará de 10 episodios que llegarán a la plataforma de 'streaming' el jueves 18 de diciembre.

