Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Cristian o Joon, uno de los dos entrará en la casa de 'Gran Hermano'. Mediaset

Sorpresa en 'Gran Hermano 20': Mediaset cambia de planes y no desvela el segundo concursante

Nagore Robles: «El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'. De momento habrá que esperar...»

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Mediaset ha cambiado de planes y no ha desvelado este miércoles la identidad del segundo candidato oficial de 'Gran hermano 20', tal y como había anunciado en sus promociones. Nagore Robles ha explicado en pleno directo que el ganador del 'reality' de Mediaset Infinity no se conocerá hasta el mismo momento del estreno de 'Gran Hermano 20', este jueves, a las 21.45 horas, en Telecinco.

«En este sobre está el concursante de 'Gran Hermano 20'», anunciaba Nagore Robles. «El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'. De momento habrá que esperar un poquito más para saber quién de vosotros dos será el concursante de la casa más famosa de la televisión», concluía, para estupefacción de los espectadores.

En cualquier caso, una cosa sí se sabe, Cristian o Joon será el ganador de 'Uno de GH20' y por tanto el segundo concursante oficial de 'Gran Hermano 20'.

Hasta este jueves, sólo hay un concursante confirmado para entrar en la casa. Se trata de Mamadou Sack, un joven de 22 años. Mamadou procede de Granollers y es administrativo comercial en Renfe. Se define como «empático y de corazón». «Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre». Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: «Soy arromántico». Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Sánchez se queda sin escudo
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10

    La jueza de la dana cita a declarar al dueño del Ventorro, al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sorpresa en 'Gran Hermano 20': Mediaset cambia de planes y no desvela el segundo concursante

Sorpresa en &#039;Gran Hermano 20&#039;: Mediaset cambia de planes y no desvela el segundo concursante