Sorpresa en 'Gran Hermano 20': Mediaset cambia de planes y no desvela el segundo concursante Nagore Robles: «El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'. De momento habrá que esperar...»

Andoni Torres Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:09 | Actualizado 01:20h. Comenta Compartir

Mediaset ha cambiado de planes y no ha desvelado este miércoles la identidad del segundo candidato oficial de 'Gran hermano 20', tal y como había anunciado en sus promociones. Nagore Robles ha explicado en pleno directo que el ganador del 'reality' de Mediaset Infinity no se conocerá hasta el mismo momento del estreno de 'Gran Hermano 20', este jueves, a las 21.45 horas, en Telecinco.

«En este sobre está el concursante de 'Gran Hermano 20'», anunciaba Nagore Robles. «El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'Gran Hermano 20'. De momento habrá que esperar un poquito más para saber quién de vosotros dos será el concursante de la casa más famosa de la televisión», concluía, para estupefacción de los espectadores.

En cualquier caso, una cosa sí se sabe, Cristian o Joon será el ganador de 'Uno de GH20' y por tanto el segundo concursante oficial de 'Gran Hermano 20'.

Tras este mes tan intenso que hemos vivido, el ganador de #UnoDeGH20, y que por lo tanto se convierte en el segundo concursante de #GH20, es… 🔥 Una incógnita que descubriremos en la gala de arranque de mañana 💥💙#UnoDeGHFinal pic.twitter.com/PtOVJP4W04 — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2025

Hasta este jueves, sólo hay un concursante confirmado para entrar en la casa. Se trata de Mamadou Sack, un joven de 22 años. Mamadou procede de Granollers y es administrativo comercial en Renfe. Se define como «empático y de corazón». «Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre». Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: «Soy arromántico». Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.