La Preysler y Motos

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón, que ha basado precisamente su trayectoria profesional en vender exclusivas sobre sus aspectos más personales.

Pero, al parecer, había guardado balas en su recámara como para recopilarlas de este modo y volver a hacer caja con ellas. Motos le preguntó por sus hijos, por su nariz y hasta por su virginidad. Y ella, en cada respuesta, mantuvo el mismo gesto, que es algo que se le da estupendo y que ha practicado desde sus tiempos como embajadora de Porcelanosa.

El programa de Antena 3 batió récord de audiencia de este curso, superando el 20% de cuota de pantalla. La madre de Tamara gusta en este tipo de entrevistas. En cuanto sus intervenciones se alargan el interés decae. Hace años presentó su propio magacín en Telecinco -cuando no existía 'Sálvame'-, pero resultó un fracaso y lo retiraron.

Para Disney grabó un documental sobre sus hábitos navideños y aunque no han trascendido datos de visionado se intuye que no debieron de ser buenos dada su escasa repercusión. La Presyler para un ratito corto está bien, pero en cuanto la cosa se alarga, aburre.