Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España
Logo Patrocinio
Isabel Preysler y Pablo Motos. Antena 3

La Preysler y Motos

Crítica TV ·

Es curioso que queden todavía detalles por desvelar de la vida de esta habitual de la prensa del corazón

Mikel Labastida

Mikel Labastida

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Otro de los eventos de la semana ha sido la publicación de las memorias de Isabel Preysler. Llevamos unos cuantos 'hitos' en los últimos días, ... entre la venta de las entradas para la reunión de La Oreja de Van Gogh y la especie de 'performance' que preparó Rosalía en Madrid para presentar la portada de su nuevo disco. Faltaba Isabel, que acudió a 'El Hormiguero' a hablar de su libro. Qué menos, teniendo en cuenta lo bien que cuidan las hormigas de su hija, a la que permiten cada jueves opinar de todo como experta en nada que es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Preysler y Motos

La Preysler y Motos